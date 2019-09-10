Спасет ли авторынок кроссовер с «черной меткой»?

Этот кроссовер с черной меткой призван спасти просевший российский авторынок!

Падение объемов продаж на российском авторынке длится уже несколько месяцев. Однако на нем ожидается появление кроссовера, которому будет по силам это падение остановить. Сведения о нем появились благодаря публикации сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) — причем задолго до премьеры самой новинки!

Строчка, содержащая ссылку на ОТТС, появилось в открытой базе Росстандарта без лишнего шума и помпы — наряду с точно такими же строчками по новым " Ладе " или "КамАЗу" , к примеру. И в ней так же скромно, как и подобает не нуждающейся в рекламе марке, обозначено: Rolls-Royce Cullinan.

Однако если пройти по ссылке далее, выясняется, что люксовый кроссовер будет представлен в России не только в своей "простой" базовой версии, но и в модификации Black Badge, а такую "черную метку" получают самые заряженные версии "Роллс-Ройсов", как бы странно это не звучало в отношении представительских автомобилей легендарной британской марки, и такие модификации в ее модельной линейке хорошо известны.

Однако же тут весь фокус в том, что версии Rolls-Royce Cullinan Black Badge официально еще как бы нет, ее еще попросту не показывали, а ОТТС на нее уже есть. И из него, в частности, известно, что битурбомотор V12 BMW N74B68A объемом 6,75 л, мощностью 571 л.с. и развивающий крутящий момент величиной 850 Нм в исполнении для модификации Black Badge получит уже 600 л.с. и 900 Нм, в том числе за счет нового блока управления и особой выпускной системы. Под "усугубленные" характеристики силового агрегата будут соответствующим образом изменены, надо полагать, и настройки подвески и рулевого механизма. Естественно, получит "горячий" люксовый кроссовер и оправдывающий приставку Black Label черные элементы в отделке кузова и салона.

Ну, а в широчайший (если не сказать бесконечный) список оснащения "Куллинана", согласно ОТТС, входят: устройство вызова экстренных оперативных служб, подушки безопасности, система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая антиблокировочную систему (ABS), систему динамического контроля тяги (DTC), систему контроля устойчивости на поворотах (CBC), систему динамического контроля за торможением (DBC), автоматическую систему контроля устойчивости (ASC), система помощи при трогании с места, система динамической регулировки жесткости подвески (DDC), система автоматической регулировки уровня кузова, система контроля давления в шинах и активный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

А также: датчик дождя и система автоматической активации фар, автоматическая система управления дальним светом, адаптивный головной свет, адаптивное освещение поворотов, дневные ходовые огни, пакет комфортного освещения внутри салона и дверных ручек, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида, складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом, комфортное солнцезащитное остекление, акустически-комфортное остекление, шторки с электроприводом и тонировка стекол задней части салона, электропривод боковых стекол, подогрев форсунок омывателя ветрового стекла, панорамная стеклянная крыша с электроприводом, совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом, хладагент R134a), дополнительная климатическая система для задних пассажиров, многофункциональное рулевое колесо, подогрев рулевого колеса, электрическая регулировка сидений, в том числе с функцией "Память", подогрев подлокотников, подогрев, активная вентиляция сидений, сиденья с функцией массажа, электрические доводчики дверей и крышки багажного отделения, крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений.

И еще: навигационная система, система голосового управления, система проецирования информации на ветровое стекло (Head up display (HUD)), устройство для подключения мобильного телефона Bluetooth, аудиосистема, видеосистема, бортовой компьютер с монитором, сенсорный экран монитора, бортовой монитор с TV-функцией, проигрыватель СD/DVD дисков, развлекательная система для задних пассажиров, система Hi-Fi, аудиоинтерфейс USB-/Audio, разъем для подключения внешних устройств AUX-In, Apple iPod/iPhone, карта памяти, встроенный жесткий диск, беспроводная точка доступа, DAB/DMB-тюнер, комфортная телефония с беспроводной зарядкой, охранная сигнализация с датчиками движения и объема с дистанционным управлением.

А кроме того: сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), система помощи при парковке (Park Assistant), камеры обзора пространства вокруг автомобиля, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, автоматическое управление багажной дверью (открытие/закрытие), универсальный пульт дистанционного управления, встроенный во внутреннее зеркало заднего вида, система комфортного доступа в автомобиль, система памяти Personal Profile, тягово-сцепное устройство с электроприводом, вспомогательные системы смены полосы движения и предотвращения столкновения.

И, помимо всего прочего: откидные столики в спинках передних сидений, синхронизированный логотип RR на центральных вставках в диски, зонты, расположенные в передних дверях и холодильник в задней части салона.

Одним словом, этот кроссовер, получивший свое название в честь крупнейшего в истории человечества алмаза (что вполне соответствует его достоинствам и цене), конечно, не очередной "убийца Creta", но массовые продажи в объеме пары-другой десятков экземпляров на российском авторынке ему точно обеспечены. Это как в соседних гипермаркете и бутике: первый весь день кряду пропускает через себя тонны дешевого ширпотреба, а второму достаточно продать одну-две эксклюзивные вещица по баснословной цене, и прибыль будет такой же, если не больше. Так что уповаем на "черную метку"!