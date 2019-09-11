Начались продажи Chevrolet Captiva 2020

Автоконцерн GM анонсировал начало продаж кроссовера Chevrolet Captiva новой генерации.

Новая Captiva была построена на базе китайского бестселлера Baojun 530. Поэтому у них идентичный внешний вид. Впрочем, Captiva укомплектовали иной радиаторной решеткой и фирменными эмблемами бренда.

Кроссовер 4 655 м в длину, 1 835 мм в ширину, 1 760 мм в высоту, а размер колесной базы составляет 2 750 мм. Новинка предлагается с салоном, который рассчитан на 5 и 7 человек.

Несмотря на сходство внешности Captiva 2020 года и Baojun 530, дизайн интерьера у них совсем разный. Кроссовер Chevrolet оснастили другой передней панелью с большим тачскрином мультимедийной системы.

К тому же Captiva обзавелась 6-ю подушками безопасности, опцией запуска двигателя с кнопки, оптикой с LED-матрицами, 2-зонной климатической установкой, штатным парктроником, видеокамерами заднего обзора, а еще оригинальными колесными дисками на 17 дюймов. Флагманские комплектации машины получили панорамную крышу.

Новинка оборудована 1,5-литровым турбомотором производительностью 143 л. с. и крутящим моментом 250 Нм, который сочетается 6-скоростной «механикой» либо бесступенчатой трансмиссией.

На тайском рынке стоимость кроссовера в стандартном оснащении составляет 959 000 бат (2 045 000 рублей).