Как правильно обгонять фуру на трассе 

На загородных трассах порой очень часто встречаются грузовые автомобили, вот только далеко не все водители знают какие правила важно соблюдать при обгоне грузовиков.
Так, нужно помнить о соблюдении дистанции, в противном случае могут возникнуть аварийные ситуации, некоторые из которых порой заканчиваются печально. Помните о том, что в силу размеров водитель грузового автомобиля может просто вас не заметить.
Также очень опасным способом является обгон паровозиком. То есть по сути речь идет о способе обгона, когда одновременно фуру пытаются обогнать две и более машин. Очень часто этот цирковой номер заканчивается печально для водителей, которые пытаются совершить обгон, выезжая на встречную полосу.
Опытные инструкторы автомобильных школ, а также сотрудники правоохранительных органов советуют обгонять фуру правильно. Итак, в случае если вы планируете совершить обгон, то сделать это нужно заблаговременно.
Не нужно подстраиваться к ней близко. На определенной дистанции выезжайте на встречную полосу и убедившись в том, что она свободна, начинайте обгон.
В данном случае вы не только совершаете правильный маневр, но и позволяете водителю фуры увидеть, что за ним едет машина.