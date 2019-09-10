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Как правильно обгонять фуру на трассе 

Car.ru 1 час назад
Как правильно обгонять фуру на трассе
Фото: car.ru
На загородных трассах порой очень часто встречаются грузовые автомобили, вот только далеко не все водители знают какие правила важно соблюдать при обгоне грузовиков.
Так, нужно помнить о соблюдении дистанции, в противном случае могут возникнуть аварийные ситуации, некоторые из которых порой заканчиваются печально. Помните о том, что в силу размеров водитель грузового автомобиля может просто вас не заметить.
Также очень опасным способом является обгон паровозиком. То есть по сути речь идет о способе обгона, когда одновременно фуру пытаются обогнать две и более машин. Очень часто этот цирковой номер заканчивается печально для водителей, которые пытаются совершить обгон, выезжая на встречную полосу.
Опытные инструкторы автомобильных школ, а также сотрудники правоохранительных органов советуют обгонять фуру правильно. Итак, в случае если вы планируете совершить обгон, то сделать это нужно заблаговременно.
Не нужно подстраиваться к ней близко. На определенной дистанции выезжайте на встречную полосу и убедившись в том, что она свободна, начинайте обгон.
В данном случае вы не только совершаете правильный маневр, но и позволяете водителю фуры увидеть, что за ним едет машина.
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Комментарии
Бортжурнал , МВД
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