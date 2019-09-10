Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «успокоить» чужую сигнализацию под окном? 

Car.ru 1 час назад
Как «успокоить» чужую сигнализацию под окном?
Фото: car.ru
Одна из распространенных раздражающих бытовых ситуаций: ночь, во дворе на одном из автомобилей раз за разом срабатывает сигнализация, нарушая сон добропорядочных жильцов всего дома. Как поступить в таком случае?
Конечно самое простое и, скорее всего, разумное — переждать, потерпеть и не устраивать ночной конфликт с соседом или чьим-то гостем из-за шума. В конце концов, владелец автомобиля с неисправной системой сигнализации сам понимает, что создает дискомфорт для окружающих. И, скорее всего, постарается предпринять какие-то меры, чтобы избежать их справедливого возмездия. Если же вам попался бессовестный нахал, которому на всё и всех наплевать, еще есть вероятность, что в каком-нибудь из подъездов окажется бойкий жилец, который решит проблему для себя и заодно для других.
Впрочем, если такая позиция не соответствует вашему жизненному кредо и вы считаете, что без вас ничего не решится, то прежде чем спускаться во двор, стоит узнать, что вы можете предпринять в рамках закона. Прежде всего важно понимать, что в непроизвольном срабатывании автосигнализации не содержится никакого нарушения правил дорожного движения. Соответственно, тревожить сотрудников Госавтоинспекции не имеет смысла. И надежды на то, что инспекторы оперативно эвакуируют шумный объект, напрасны.
Повторимся, если автомобиль издает громкие звуки в ночное время, такая ситуация подпадает под статью «нарушение тишины и покоя граждан». В зависимости от региона, время суток, в которые нельзя шуметь, может варьироваться. Но суть одна: за то, что чьи-то действия мешают мирным людям спать по ночам, предусмотрена административная ответственность.
Чтобы наказать нерадивого автолюбителя, вызывайте полицию. А чтобы засвидетельствовать факт нарушения, можете записать момент работы «сигналки» на камеру мобильного телефона, чтобы по приезду наряда предъявить полицейским доказательство. По номерам автомобиля они должны выявить владельца и потребовать, чтобы он устранил нарушение. Если гражданин не будет лезть на рожон, то, может быть, все разойдутся полюбовно без составления протокола. В противном случае на нарушителя могут наложить штраф. И уж эта мера наверняка побудит его заняться ремонтом сигнализации.
Car.ru: последние новости
Как правильно обгонять фуру на трассе Как правильно обгонять фуру на трассе Почему водители отключают «эра-глонасс» на своих авто? Почему водители отключают «эра-глонасс» на своих авто? Вместо ГИБДД: какие требования сотрудника ЦОДД должен исполнять каждый водитель? Вместо ГИБДД: какие требования сотрудника ЦОДД должен исполнять каждый водитель?
Комментарии
Бортжурнал , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мантуров назвал размер утилизационного сбора
Мантуров назвал размер утилизационного сбора4
Мусоровоз попал в аварию в Подмосковье
Мусоровоз попал в аварию в Подмосковье
Как правильно обгонять фуру на трассе
Как правильно обгонять фуру на трассе
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных авто
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных авто2
Volkswagen захотел купить Tesla
Volkswagen захотел купить Tesla1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение