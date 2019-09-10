Как «успокоить» чужую сигнализацию под окном?

Одна из распространенных раздражающих бытовых ситуаций: ночь, во дворе на одном из автомобилей раз за разом срабатывает сигнализация, нарушая сон добропорядочных жильцов всего дома. Как поступить в таком случае?

Конечно самое простое и, скорее всего, разумное — переждать, потерпеть и не устраивать ночной конфликт с соседом или чьим-то гостем из-за шума. В конце концов, владелец автомобиля с неисправной системой сигнализации сам понимает, что создает дискомфорт для окружающих. И, скорее всего, постарается предпринять какие-то меры, чтобы избежать их справедливого возмездия. Если же вам попался бессовестный нахал, которому на всё и всех наплевать, еще есть вероятность, что в каком-нибудь из подъездов окажется бойкий жилец, который решит проблему для себя и заодно для других.

Впрочем, если такая позиция не соответствует вашему жизненному кредо и вы считаете, что без вас ничего не решится, то прежде чем спускаться во двор, стоит узнать, что вы можете предпринять в рамках закона. Прежде всего важно понимать, что в непроизвольном срабатывании автосигнализации не содержится никакого нарушения правил дорожного движения. Соответственно, тревожить сотрудников Госавтоинспекции не имеет смысла. И надежды на то, что инспекторы оперативно эвакуируют шумный объект, напрасны.

Повторимся, если автомобиль издает громкие звуки в ночное время, такая ситуация подпадает под статью «нарушение тишины и покоя граждан». В зависимости от региона, время суток, в которые нельзя шуметь, может варьироваться. Но суть одна: за то, что чьи-то действия мешают мирным людям спать по ночам, предусмотрена административная ответственность.

Чтобы наказать нерадивого автолюбителя, вызывайте полицию. А чтобы засвидетельствовать факт нарушения, можете записать момент работы «сигналки» на камеру мобильного телефона, чтобы по приезду наряда предъявить полицейским доказательство. По номерам автомобиля они должны выявить владельца и потребовать, чтобы он устранил нарушение. Если гражданин не будет лезть на рожон, то, может быть, все разойдутся полюбовно без составления протокола. В противном случае на нарушителя могут наложить штраф. И уж эта мера наверняка побудит его заняться ремонтом сигнализации.