Что лучше: новая модель KIA Ceed или Volkswagen Golf?

Во время анонса данного тестового испытания, большая часть комментариев была о том, что эти две модели совершенно несравнимые.

Но почему бы и нет, тем более модель «Golf корейского производства» смог успешно поравняться с немецким, а в некоторых вопросах и обогнать его. В каких же моментах KIA Ceed оказался лучше VW Golf, когда сравнялся с ним и в чем ему еще предстоит ликвидировать отставание?

Статистика моделей. Выпуск данной модели VW GOLF 7 производится с 2012 года, а ее обновление было произведено в 2017 году. Год назад с конвейера сошел KIA Ceed третьего поколения, но для российского рынка новинкой стали и поставки этой версии, прошедшей процесс рестайлинга. Вынужденный перерыв был вызван наступившим экономическим кризисом и завершился он только осенью прошлого года. На обеих машинах в качестве силовой установки был использован двигатель объемом 1,4 литра, а цена на них превышает полтора миллиона рублей, причем немецкий автомобиль дороже корейского на 138 тысяч. Имеется ли смысл в приобретении настолько дорогих автомобилей в кузове типа хэтчбек, а также в доплате за оригинальный автомобиль немецкого производства вместо корейского аналога?

Ceed достиг того же уровня. Volkswagen Golf обычно рассматривался в качестве эталона по настройкам шасси. Несмотря на то, что данный хэтчбек вышел несколько жестким, на нем будет приятно передвигаться и в городских условиях, и в динамичной езде по шоссе. В выпущенном 7 поколении автомобиля создатели смогли достигнуть оптимального баланса — тряска подвески была уменьшена, также было снижено усилие для поворота рулевого колеса, а при достаточном умении можно даже использовать в положительном ключе несколько излишнюю степень поворотности автомобиля с передним приводом. Но новая модель Ceed абсолютно не хуже.

Большей части активных водителей он в плане шасси придется больше по душе, за счет более тугого поворота рулевого колеса, что становится первым признаком спортивного стиля, более тяжелой тормозной педали для лучшей дозировки тормозного усилия и общей степени живости машины. В некоторых деталях при езде по городу корейская модель выглядит медленнее немецкой за счет большего усилия на тормозах и руле, но при езде на большой скорости оба хэтчбека достойны приставки «Хот».

Моторы имеют неплохой уровень тяги в городских условиях, но достаточно быстро сдаются в условиях трассы. Электронная система стабилизации хорошая на обоих моделях, но каждая со своими особенностями.

Ceed вышел вперед. В некоторых аспектах, корейский хэтч не только не отстает, но и пытается задавать тон. Основные моменты — дизайн, а также звучание системы аудио. Передние фары автомобиля сделаны на основе светодиодов.

Внутреннее оформление автомобиля не менее авангардное, чем наружное. Немалую роль в этом сыграла цифровая панель приборов, которая в немалой степени сделала интерьер более современным.

Ceed отстает. Основная проблема автомобиля — это роботизированная коробка передач. Несмотря на наличие у нее двух сцеплений, при резком старте с места основной упор делается на сохранение ее внутренней части, но в пробках отмечается высокий уровень тряски, а при попадании в сугробы начинает поджигаться сцепление. В немецкой модели эти неполадки уже давно устранены, а у инженеров корейской компании все еще впереди.

Итог. Корейская модель имеет неплохие показатели по динамике и управляемости, а также по внешнему виду и качеству оснащения. Уступает она немецкой модели в трансмиссии, качестве шумоизоляции и некоторых мелочах, которые, тем не менее, составляют общую картину восприятия.