Как вести себя при автоподставе на парковке

Один из участников странного ДТП у торгового центра смог избежать проблем и не лишиться прав, благодаря правильным действиям. Что предпринять, чтобы не попасть в руки автомошенников, разбирался Autonews.

«Передний бампер Auris был заметно поврежден. (…) Водителя Auris на месте не было. Зато под переднее колесо Toyota был подложен кусок кирпича. Видимо, чтобы машина не катилась вперед. Никаких контактов, номера телефона на лобовом стекле второй участник аварии не оставил. Мне пришлось его ждать», — отметил он.

При этом, по словам Андреева, на Genesis никаких повреждений, кроме едва заметной притертости на хромированных элементах, не обнаружилось.

«Огромный G90 не умещался на размеченное парковочное место, могло сложиться впечатление, что это я ударил Auris, сдавая назад. Только вот когда я приехал, никаких машин рядом не было. Я, не трогая Genesis, все сфотографировал и вызвал ГИБДД. Потому что мне хорошо известно, что уезжать в таких случаях нельзя ни в коем случае. Это будет считаться оставлением места ДТП. Я сразу подумал, что все выглядит как автомобильная подстава», — отметил автомобилист.

По его словам, во время ожидания полиции, к нему подходил мужчина, предлагавший отойти от машины и дать в ТЦ объявление по громкой связи. А владелица Toyota, подошедшая через полчаса к машине, извинилась и рассказала, что сама въехала в Genesis, а потом попыталась уехать с парковки. Чтобы зафиксировать этот момент, Андреев решил все подробно сфотографировать, тогда Auris вместе с водителем и пассажиром поспешно вернулся на парковку, отмечает издание.

Александр Андреев рассказал, что позвонил знакомому автоюристу, который посоветовал не подписывать никаких распискок и поехать в ГИБДД, куда все участники ДТП и направились. Там подтвердилось, что у автомобилистки нет оформленного полиса ОСАГО, зато нашлось 40 неоплаченных штрафов. При этом, по словам автоэксперта, сначала девушка вела себя спокойно и готова была признать свою вину, однако затем изменила свое мнение и отказалась подписать протокол.

«Все было очень странно, она впала в истерику, стала требовать просмотреть камеры видеозаписи с парковки и говорить, что это я в нее врезался. Но инспекторы ГИБДД все равно признали именно ее виновной в ДТП», — подчеркнул Андреев, посоветовав в случае странных происшествий «фиксировать все».

Всем попавшим в похожую аварию водителям стоит строго придерживаться прописанного в ПДД алгоритма действий, объяснил адвокат Александр Леманн.