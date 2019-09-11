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Власти рассказали о последствиях повышения утильсбора 

Авторамблер 6 часов назад
Власти рассказали о последствиях повышения утильсбора
Фото: Авторамблер
В случае повышения утилизационного сбора автомобили в России могут подорожать на 1,5-2%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Повышение цен останется в пределах указанных процентов даже при увеличении ставок более, чем на 120%, добавил он.
Мантуров напомнил, что утильсбор — это мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности и снижение вредного воздействия на окружающую среду утилизации старых авто.
"Планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля", — добавил он.
Во вторник стало известно, что с 1 января 2020 года в России могут резко вырасти ставки утилизационного сбора на автомобили. Как сообщал "Коммерсантъ", для некоторых категорий ставка вырастет в среднем на 80%, а для легковушек может подняться на 110%.
Эксперты отмечали, что повышение ставок необходимо для сохранения нагрузки на импорт после снижения ввозных пошлин в сентябре.
Московский каршеринг
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Бортжурнал , Денис Мантуров , Минпромторг
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