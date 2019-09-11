Власти рассказали о последствиях повышения утильсбора

Денис Мантуров. В случае повышения утилизационного сбора автомобили в России могут подорожать на 1,5-2%, сообщил глава Минпромторга

Повышение цен останется в пределах указанных процентов даже при увеличении ставок более, чем на 120%, добавил он.

Мантуров напомнил, что утильсбор — это мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности и снижение вредного воздействия на окружающую среду утилизации старых авто.

"Планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля", — добавил он.

Во вторник стало известно, что с 1 января 2020 года в России могут резко вырасти ставки утилизационного сбора на автомобили. Как сообщал "Коммерсантъ", для некоторых категорий ставка вырастет в среднем на 80%, а для легковушек может подняться на 110%.

Эксперты отмечали, что повышение ставок необходимо для сохранения нагрузки на импорт после снижения ввозных пошлин в сентябре.