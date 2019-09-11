Названы самые популярные автомобили «на вторичке»

Самым популярным автомобилем «на вторичке» в августе стала Lada-2114

Вторичный рынок России в августе подтвердил массовость российских моделей по отношению к зарубежным брендам.

Чаще всего сделка по купле-продаже автомобиля совершалась в отношении Lada-2114. Машина нашла своих новых владельцев 12,6 тысяч раз.

На второй позиции оказался Ford Focus . Машину купили 12,4 тысячи новых владельцев. Модель лидировала на вторичном рынке в июле месяце.

ВАЗ-2107: 11,2 тысяч сделок;

Hyundai Solaris: 10,4;

KIA Rio: 9,8. Тройку преследователей тандема составили:

По итогам августа суммарно было куплено 501,7 тысяч подержанных транспортных средств. Это на 1,7% больше прошлогоднего результата. Традиционно на рынке лидирует Lada , на долю которой пришлось почти 25% сделок. Среди иномарок лучший результат оказался у Toyota . На ее долю пришлось почти 11% сделок, что составило 54,8 тысяч автомобилей.

Машины с логотипом Nissan занимают 3 позицию с долей рынка 5,5%. Суммарно было передано новым владельцам 27,9 тысяч автомобилей.

Востребованность японских брендов связана с активным присутствием подержанных моделей в азиатской части страны. Популярность отдельных корейских моделей пока не вывела эти марки в лидеры. Это объясняется достаточно поздним началом экспансии на рынок России.