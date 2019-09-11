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Самым популярным автомобилем «на вторичке» в августе стала Lada-2114 

Car.ru 5 часов назад
Названы самые популярные автомобили «на вторичке»
Фото: car.ru
Вторичный рынок России в августе подтвердил массовость российских моделей по отношению к зарубежным брендам.
Чаще всего сделка по купле-продаже автомобиля совершалась в отношении Lada-2114. Машина нашла своих новых владельцев 12,6 тысяч раз.
На второй позиции оказался Ford Focus. Машину купили 12,4 тысячи новых владельцев. Модель лидировала на вторичном рынке в июле месяце.
Тройку преследователей тандема составили:
  • ВАЗ-2107: 11,2 тысяч сделок;
  • Hyundai Solaris: 10,4;
  • KIA Rio: 9,8.
По итогам августа суммарно было куплено 501,7 тысяч подержанных транспортных средств. Это на 1,7% больше прошлогоднего результата. Традиционно на рынке лидирует Lada, на долю которой пришлось почти 25% сделок. Среди иномарок лучший результат оказался у Toyota. На ее долю пришлось почти 11% сделок, что составило 54,8 тысяч автомобилей.
Машины с логотипом Nissan занимают 3 позицию с долей рынка 5,5%. Суммарно было передано новым владельцам 27,9 тысяч автомобилей.
Востребованность японских брендов связана с активным присутствием подержанных моделей в азиатской части страны. Популярность отдельных корейских моделей пока не вывела эти марки в лидеры. Это объясняется достаточно поздним началом экспансии на рынок России.
Московский каршеринг
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Бортжурнал , Nissan , Ford Focus , Lada , Toyota
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