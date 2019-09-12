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Jaguar вывел на тесты обновленный F-Pace 

Car.ru 8 часов назад
Jaguar вывел на тесты обновленный F-Pace
Фото: Car.ru
Конструкторы британской автомобильной компании Jaguar подтвердили информацию о том, что на тестовые испытания отправлен обновлённый автомобиль F-Pace.
Так, в социальных сетях появились первые фотографии новой модели. Рассматривая фотографии можно сказать о том, что машина покрыта плотной камуфляжной плёнкой. Но, несмотря на это, видно, что произошли изменения в переднем и заднем бампере, а также видно новую головную оптику.
По предварительным данным, под капотом машины может быть установлен 3,0-литровый силовой агрегат Ingenium от Jaguar Land Rover, мощность которого не озвучена.
Motor1
Конструкторы компании уверяют, что все будущие модели будут электрифицированы. Но, входит ли в их число рестайлинговая версия F-Pace, пока неясно.
В салоне машины использован новый материал отделки, а также современная мультимедийная система, оснащённая цифровым экраном.
Презентация нового кроссовера должна состояться в 2020 году, но при этом точную дату производители не называют. Что касается цены, то она будет озвучена только после начала реализации.
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Комментарии
Бортжурнал , Jaguar , Rover , Land Rover
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