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Люксовый Mercedes-Maybach GLS будет представлен уже в этом году 

Автовести 7 часов назад
Люксовый внедорожник Maybach GLS представят в этом году
Фото: © Mercedes-Benz
Слухи о том, что линейка люксовоого бренда Maybach будет расширена за счет внедорожника, ходят довольно давно, но сейчас в них появилась кое-какая определенность. Маркам Rolls-Royce и Bentley с их лакшери-моделями Cullinan и Bentayga придется потесниться уже довольно скоро.
Mercedes-Maybach GLS, насколько стало известно изданию Autocar, получит целый ряд знаковых внешних отличий — иное оформление передней части с новой радиаторной решеткой, большие колесные диски эксклюзивного дизайна, много хрома на кузове и оптику с уникальным рисунком. И некоторое представление обо всем этом эксклюзиве можно получить при взгляде на прошлогодний концептуальный седан Maybach Ultimate (на фотографиях).
Кроме того, не исключено и некоторое увеличение колесной базы — с тем, чтобы дать привередливым сановным пассажирам второго ряда больше пространства. К слову, сидений на втором ряду планируется организовывать всего два и с заметно более высоким уровнем комфорта. Под капот внедорожника имплантируют либо "компактный" по меркам класса 4-литровый V8 с турбонаддувом, либо монументальный 6-литровый V12.
В целом по уровню оформления интерьера и ездовому комфорту роскошный GLS должен стать подобием легкового Mercedes-Maybach S-класса, но каким образом это будет достигнуто, пока не уточняется. Зато известна примерная цена — порядка 200 тысяч долларов, что сделает будущий внедорожный "Майбах" самым дорогим автомобилем из тех, что будут выпускаться на территории США.
Именно Северную Америку Mercedes-Benz рассматривает как один из стратегических рынков для новинки, и именно поэтому дебютирует Maybach GLS на территории США. По слухам, премьера новинки может состояться уже в ноябре на выставке в Лос-Анджелесе или на январском мероприятии в Детройте.
Кроме Штатов в списке стран, куда Maybach GLS будет поставляться, что называется, "по умолчанию", вполне ожидаемо оказался Китай. Но в Mercedes-Benz уверенно внесли туда и Россию. Таким образом, внедорожный "Майбах" может появиться в нашей стране уже в следующем году.
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Бортжурнал , Maybach , Bentley , Rolls-Royce , Mercedes-Benz
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