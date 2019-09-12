Илон Маск анонсировал «самый крутой автомобиль»

Ориентировочно в ноябре Tesla представит долгожданный и таинственный электрический пикап, грозящий стать поистине эпохальной моделью.

США — это страна больших пикапов. За первое полугодие 2019-го здесь было продано 1 174 581 экземпляр полноразмерных траков, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на бешеную популярность, грузовички не стоят на месте — за последнее время модели получили новые технологии и оснащение, например, наддувные бензиновые моторы и алюминиевые кузова, а также разные опции, облегчающие жизнь водителя. Но переломным моментом может стать дебют электрического пикапа от Tesla, который босс компании Илон Маск назвал "самым крутым автомобилем, который он только видел".

По его словам, наиболее вероятен показ машины в ноябре и очень не хотелось бы, чтобы Илон ошибался. Планировалось сорвать покрывало с пикапа минувшим летом, а затем сроки сдвинули на октябрь. Технические подробности держатся в секрете. Известно лишь, что в конструкции применят титан, а стилистика напомнит автомобили из легендарного фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года. Впрочем, рендерное изображение, дающее примерное представление о стилистике, уже давно представлено.

Слова Маска интригуют, но пока очень сложно предположить касательно успеха электропикапа у себя на родине ввиду специфики запросов аудитории. Впрочем, он определенно может стать игрушкой оригиналов.