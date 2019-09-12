Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей

Экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего девять процентов.

В докладе Greenpeace рассматривается влияние 12 крупнейших автопроизводителей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах, а также указывается на нежелание отрасли «трансформироваться под влиянием серьезной экологической катастрофы». Переход на гибриды экологи называют полумерой, уже неспособной адекватно решать возникшие проблемы, и предлагают полностью отказаться от автомобилей на ископаемом топливе уже к 2028 году. Почему-то это должно решить в том числе проблемы с пробками.

Greenpeace предлагает компаниям перейти от простого выпуска автомобилей к созданию мобильных решений, которые помогут снизить заторы, а также выступить в роли операторов каршеринга.

Крупные автоконцерны, по словам Greenpeace, выступают с резкой критикой жестких экологических норм и продолжают продвигать идею «личного владения автомобилем». Такая бизнес-модель должна быть радикально пересмотрена: брендам необходимо сосредоточиться на выпуске легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, которые будут спроектированы таким образом, чтобы минимизировать возможность их индивидуального использования.

При этом в докладе указано, что автомобильная отрасль выбрасывает в атмосферу лишь девять процентов парниковых газов (данные за 2018 год) от всего мирового объема.