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Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей 

Motor.ru 3 часа назад
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Фото: Motor.ru
Экологическая организация Greenpeace опубликовала доклад, в котором описала влияние крупнейших автопроизводителей на процесс глобального потепления. Данные за 2018 год показали, что один Volkswagen выбрасывает в атмосферу парниковых газов больше, чем вся промышленность Австралии, но доля автомобилей в общем загрязнении планеты составляет всего девять процентов.
В докладе Greenpeace рассматривается влияние 12 крупнейших автопроизводителей на экологию и объемы вредных выбросов в 2017-2018 годах, а также указывается на нежелание отрасли «трансформироваться под влиянием серьезной экологической катастрофы». Переход на гибриды экологи называют полумерой, уже неспособной адекватно решать возникшие проблемы, и предлагают полностью отказаться от автомобилей на ископаемом топливе уже к 2028 году. Почему-то это должно решить в том числе проблемы с пробками.
Greenpeace предлагает компаниям перейти от простого выпуска автомобилей к созданию мобильных решений, которые помогут снизить заторы, а также выступить в роли операторов каршеринга.
Крупные автоконцерны, по словам Greenpeace, выступают с резкой критикой жестких экологических норм и продолжают продвигать идею «личного владения автомобилем». Такая бизнес-модель должна быть радикально пересмотрена: брендам необходимо сосредоточиться на выпуске легких, компактных и энергоэффективных транспортных средств, которые будут спроектированы таким образом, чтобы минимизировать возможность их индивидуального использования.
При этом в докладе указано, что автомобильная отрасль выбрасывает в атмосферу лишь девять процентов парниковых газов (данные за 2018 год) от всего мирового объема.
Лидером антирейтинга является Volkswagen (582 миллиона тонн эквивалента CO₂), за ним следую Renault-Nissan (577 миллионов), Toyota (562 миллиона), General Motors (530 миллионов), Hyundai-Kia (401 миллион). Замыкают список BMW, Daimler и Suzuki с показателями 132, 161 и 164 миллиона тонн эквивалента CO₂ соответственно.
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Комментарии
Бортжурнал , BMW , Suzuki , Toyota , Volkswagen , Daimler , General Motors
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