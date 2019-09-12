Парады и велозаезды: где в Москве ограничат движение

Московским водителям в эти выходные нужно подготовиться и заранее выбирать маршруты, ведь для проведения городских фестивалей на определенных улицах ограничат движения. А можно вообще отказаться от машины и проехаться по Москве на велосипеде, посмотреть на парад коммунальной техники и выступления циркачей. Развлечения — на любой вкус.

Москва традиционно подготовила к предстоящим выходным обширную культурную программу для жителей и гостей: в их числе парад городской техники, парад студенчества, Московский осенний велофестиваль и благотворительный велозаезд «ТеатРалли», фестиваль циркового искусства. В эти дни места, где будут проходить мероприятия, в первую очередь будут отданы пешеходам и велосипедистам — и чтобы машины не мешали, и чтобы безопасность обеспечить.

Чтобы для водителей ограничения движения не стали сюрпризом, на портале мэра Москвы опубликованы схемы перекрытий для автотранспорта. Можно заранее подготовиться и выбрать удобный альтернативный маршрут.

Ретромашины и поливалки

Во время парада городской техники временно перекроют несколько участков. Так, с 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября не будет движения на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улицы Маши Порываевой. С 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября перекрыт участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара, а — с 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября — участок дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира. С 05:00 до 15:00 14 сентября — участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка, а также с 00:01 до 09:00 14 сентября — участок Мясницкой улицы от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

По ограничению движения понятно, что парад техники будет масштабным: в нем примет участие более 600 машин — это коммунальная и уборочная техника, общественный транспорт, медицинские и ремонтные автомобили, машины спасателей и пожарных. По Садовому кольцу проедут ретроавтомобили. Когда колонна проедет (начало в 11.00 с площади Сахарова), их поставят на всеобщее обозрение на площади.

В этом году отмечается также юбилейная дата для российских цирков — 100 лет назад они стали государственными. На бульварах можно будет посмотреть выступления на воздушных гимнастов, акробатов, жонглеров, иллюзионистов, клоунов и мимов. В рамках фестиваля циркового искусства главные мероприятия проводит, пожалуй, самый известный цирк — на Цветном бульваре.

14 сентября с 15:00 до 18:00 будет полностью перекрыт Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.

Велосипед как образ жизни

Кроме того, на 15 сентября запланирован Московский осенний велофестиваль. Ради велосипедистов с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы.

В день заезда с 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава.

При этом движение будут открывать после проезда колонны, которая должна преодолеть маршрут в 24 км. Поскольку велозаезд всегда собирает огромное число желающих, ожидается участие 30 тыс. человек.

А 14 сентября благотворительный велозаезд, организованный фондом «Артист» проведут звезды московских театров. Так они поддерживают ветеранов сцены, которые сегодня нуждаются помощи. У заезда есть и символический смысл — он откроет новый театральный сезон.

В связи с мероприятием с 10:00 до 13:00 перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади.

Дорогу — молодежи

В тот же день на Воробьевых горах пройдет масштабный парад московского студенчества, где ожидается участием 30 тыс. студентов из полусотни вузов. Вечером на Воробьевых горах состоится концерт «Зачетная Москва», куда прийти может любой желающий.

С 05:00 до 23:59 14 сентября будет остановлено движение по участку улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, по участку Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также по Университетской площади. Кроме того, будут перекрыты улицы Менделеевская и Лебедева.