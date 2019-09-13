Стоит ли бояться «разводки» от гаишника?

Гаишник останавливает вас в запрещенном месте. Не разводка ли это?

Отечественные водители нередко ждут подвох отовсюду и иногда скептически относятся к требованиям сотрудников ГИБДД . Например, если последовала команда остановиться в зоне, где это запрещено. Не разводка ли это?

Нам достоверно известно о случаях, когда водители отказывались подчиниться требованиям инспектора. Скажем, водитель стоит первым на светофоре и ждет разрешающего сигнала. Но гаишник нарушает идиллию и машет своим полосатым жезлом. Проезжайте, мол, вперед, проверим ваши документы. Товарищ автора этих строк однажды отказался подчиниться и указал стражу правопорядка на красный сигнал. Он опасался, что его сейчас "подведут под статью" и инкриминируют проезд на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что, согласно статье 12.12 КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Волнение нашего героя понятно, но с точки зрения законодательства он был неправ. В пункте 6.15 Правил дорожного движения сказано о том, что "водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки".

Если водитель побоится разводки со стороны инспектора и не остановится, то ему грозит санкция по статье 12.25 КоАП: " Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей". Вроде бы наказание несущественное, но оно вам надо? Если уж опасаетесь противоправных действий в ваш адрес, то рекомендуем установить видеорегистратор. Лишним он точно не будет.