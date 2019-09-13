Новый RAV4 провалил лосиный тест

Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения провалил «лосиный тест», проведенный сотрудниками шведского журнала Teknikens Värld. Редакция отметила позднее срабатывание системы стабилизации и посоветовала воздержаться от покупки автомобиля.

Лосиный тест — испытание автомобиля на устойчивость во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты отметили, что результаты заездов Toyota RAV4 различаются: кроссовера либо начинает скользить боком, либо он становится на внешние колеса, и его очень трудно удержать. Испытателям удалось достигнуть лишь 68 километров в час, потому что с ростом скорости автомобиль становился всё менее управляемым.

Для сравнения: Nissan Qashqai проезжает «лосиный тест» на скорости 84 километра в час и не сбивает ни одного конуса, а более крупный и тяжелый Kia Sorento — на 78 километрах в час. Teknikens Värld напоминает, что подобные случаи с Toyota происходили и раньше: во время испытания Hilux в 2007 и 2016-м журналистам практически удалось перевернуть пикап.

После публикации результатов испытаний Toyota опубликовала официальный ответ. В нем японская марка сообщила, что безопасность клиентов по-прежнему является приоритетом для компании, и каждый автомобиль проходит строгие процедуры оценки безопасности. Что касается RAV4, то кроссовер соответствует всем внутренним требованиям и успешно прошел в том числе «лосиный» тест.