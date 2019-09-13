Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест 

Motor.ru + ещё 3 2 часа назад
Новый RAV4 провалил лосиный тест
Фото: Motor.ru
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения провалил «лосиный тест», проведенный сотрудниками шведского журнала Teknikens Värld. Редакция отметила позднее срабатывание системы стабилизации и посоветовала воздержаться от покупки автомобиля.
Лосиный тест — испытание автомобиля на устойчивость во время резкого перестроения для объезда препятствия. Журналисты отметили, что результаты заездов Toyota RAV4 различаются: кроссовера либо начинает скользить боком, либо он становится на внешние колеса, и его очень трудно удержать. Испытателям удалось достигнуть лишь 68 километров в час, потому что с ростом скорости автомобиль становился всё менее управляемым.
Для сравнения: Nissan Qashqai проезжает «лосиный тест» на скорости 84 километра в час и не сбивает ни одного конуса, а более крупный и тяжелый Kia Sorento — на 78 километрах в час. Teknikens Värld напоминает, что подобные случаи с Toyota происходили и раньше: во время испытания Hilux в 2007 и 2016-м журналистам практически удалось перевернуть пикап.
После публикации результатов испытаний Toyota опубликовала официальный ответ. В нем японская марка сообщила, что безопасность клиентов по-прежнему является приоритетом для компании, и каждый автомобиль проходит строгие процедуры оценки безопасности. Что касается RAV4, то кроссовер соответствует всем внутренним требованиям и успешно прошел в том числе «лосиный» тест.
Издание Teknikens Värld регулярно устраивает тесты, с которыми не справляются новые машины. К примеру, «лосиный тест» журнала в разное время провалили гибридный Mercedes-Benz C-Class и Jeep Grand Cherokee.
Как система видеофиксации победит хамство на дорогах
Motor.ru: последние новости
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей В Японии нашли полностью прозрачную Honda S2000 В Японии нашли полностью прозрачную Honda S2000 Tesla Model S стала быстрейшей четырехдверкой гоночной трассы со «штопором» Tesla Model S стала быстрейшей четырехдверкой гоночной трассы со «штопором»
Комментарии
Бортжурнал , Jeep , Nissan , Kia , Nissan Qashqai , Toyota , Kia Sorento , Mercedes-Benz , Toyota RAV4 , Jeep Grand Cherokee
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу
Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу4
На автомобиль звезды «Интернов» наложили арест
На автомобиль звезды «Интернов» наложили арест
Audi вдвое сократит модельный ряд
Audi вдвое сократит модельный ряд
Российские заправки уличили в недоливе топлива
Российские заправки уличили в недоливе топлива10
Стоит ли бояться «разводки» от гаишника?
Стоит ли бояться «разводки» от гаишника?
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение