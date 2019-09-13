В МВД рассказали, как защитить автомобиль от угонщиков

В России стремительно сокращается количество краж транспортных средств. В первом полугодии 2019 года этот показатель упал на 14% — до 9,5 тысяч преступлений. Об этом свидетельствуют данные МВД России , с которыми ознакомился RT. При этом число угонов, конечной целью которых не было хищение автотранспорта, почти не изменилось и составило 8,6 тысяч эпизодов. Всего за последние пять лет общее число таких правонарушений снизилось почти в два раза. Как рассказали в ведомстве, дорогие иномарки после краж часто вывозятся за рубеж, а машины среднего класса разбираются на запчасти. В МВД предупредили, что пик подобных преступлений приходится на октябрь, и рассказали, как можно снизить риск угона.

В России продолжает снижаться количество преступлений, связанных с хищением автотранспорта. Этот вид правонарушений в УК РФ делится на две части. Хищение автомобиля классифицируется как кража (ст. 158 УК РФ), а угон, то есть неправомерное завладение без цели хищения, классифицируется по ст. 166 УК РФ.

Ответственность во втором случае намного мягче, и нередко даже злоумышленники при поимке пытаются доказать, что не собирались похищать автомобиль, а просто решили покататься.

Чтобы исправить эту ситуацию, в прошлом году в Совете Федерации предложили внести изменения на законодательном уровне, чтобы уравнять ответственность по обеим статьям. Однако в Госдуме эти инициативы не поддержали

В целом в МВД фиксируют последовательное снижение числа подобных преступлений, особенно угонов. Так, в 2014 году их было зафиксировано 34,2 тыс., а в 2018 — уже 19,5 тысяч.

Согласно данным МВД, за первое полугодие 2019 года в России количество зарегистрированных краж транспортных средств составило менее 9,5 тысяч эпизодов. Это на 14,1% меньше, чем в первом полугодии 2018-го. При этом количество угонов сократилось незначительно, всего на 1,6%, составив 8,6 тысяч случаев.

«В ходе анализа ежегодных статистических данных зарегистрированных краж автотранспорта установлено, что пик их совершения приходится на октябрь, в летний период регистрация таких преступлений обычно снижается», — сообщили RT в МВД.

По данным ведомства, в период с мая по сентябрь в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставили ключи. Причем хранение такого автотранспорта в гараже и во дворе частного дома не является серьёзным препятствием для угонщиков.

«В основном данные преступления совершаются в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий, в дневное время у торговых центров. Наиболее похищаемыми являются популярные модели автомобилей российского, японского и корейского производства. Значительная часть дорогостоящего автотранспорта вывозится за пределы РФ. Автомобили среднего класса в основном разукомплектовываются и сбываются по частям», — сообщили в МВД.

Рассказали в полиции и о наиболее распространённых способах хищения автомобилей.

Для этого злоумышленники используют самые разные ухищрения: взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений (проворотов); разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа зажигания; применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем.

«Иногда для совершения преступлений используются ключи, похищенные у автовладельца путем подмены при осмотре продаваемого автомобиля, — отметили в МВД. — Хранение на уличных парковках транспортных средств, не оборудованных охранными комплексами, включающими в себя механические и электронные устройства, препятствующие несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, является одним из основных условий выбора преступниками автомобиля для его похищения».

При этом в ведомстве подчеркнули, что эффективность работы охранной системы нередко зависит не от её стоимости, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.

«Хранение транспортных средств в гаражах, оборудованных сигнализацией и надёжными запирающими устройствами, значительно затруднит их угон», — подытожили в МВД, отметив, что выполнение перечисленных рекомендаций и внимательное отношение к сохранности автомобиля позволит снизить риск его кражи.

Данные о самых угоняемых в первом полугодии машинах по маркам в МВД не предоставили.

Kia. Согласно статистике портала «Угона.нет», все последние годы самыми востребованными среди злоумышленников остаются автомобили Lada . Криминальный спрос на них обусловлен лёгкостью взлома и возможностью без проблем разобрать машину на запчасти, которые имеют устойчивый спрос. По итогам 2018 года второе место с большим отрывом от лидера заняла Toyota , далее идут Hyundai