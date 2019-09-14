Стоит ли выключать кондиционер при обгоне?

Для маломощных машин выключение кондиционера действительно оправдано. Однако, всегда ли необходимо отключать кондиционер при обгонах и движении в гору, прокомментировал «За рулем» эксперт Алексей Ревин.

По данным эксперта, компрессор кондиционера при 3000–4000 об/мин коленчатого вала берет на себя 4–6 л.с. мощности и это совсем не мало для двигателей небольшого рабочего объема и мощности.

«Например, мотор с максимальной мощностью около 100 л.с в диапазоне 3000–4000 об/мин выдает всего 40–60 л.с. И, соответственно, потеря приблизительно одной десятой части мощности очень заметна», — отмечается в статье издания.

Алексей Ревин советует отключать кондиционер при обгонах и подъеме в гору, если двигатель объемом до 1,2 литра. Однако, если мотор машины с большим литражом или на двигатель с турбонаддувом (мощностью от 150 л.с.) работа климат — контроля на его мощности практически никак не сказывается.