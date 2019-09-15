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Как отблагодарить сотрудника ГИБДД законно 

Рамблер 3 часа назад
Как отблагодарить сотрудника ГИБДД законно
Фото: РИА Новости
Законно отблагодарить сотрудника ГИБДД деньгами сложно, подарком — проще, но письмом — лучше всего. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
«Надо признать, что и среди (сотрудников Госавтоинспекции. — Прим. ред.) встречается немало достойнейших людей», — убежден автор публикации.
Он напомнил, что первая же строка закона «О полиции» гласит, что та, полиция, предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Журналист выразил уверенность, что выполнение полицейскими своего предназначения у некоторых граждан вызывает желание отблагодарить их.
Благодарность, подразумевающая передачу денег, грозит серьезным риском и тому, кто ее передает, и тому, кто принимает, так как может быть сочтена подкупом, а обратное доказуемо трудно.
Поблагодарить служащего ГАИ можно подарком, однако тот должен стоить не более трех тысяч рублей — те, что дороже, должностным лицам запрещает принимать Гражданский кодекс.
По этой причине дарителю следует либо сохранять чек, либо предпочесть «самый разумный и действенный» способ отблагодарить дорожного полицейского — написать его начальству официальное благодарственное письмо.
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Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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