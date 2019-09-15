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В Москве появились «засады» на водителей 

Рамблер 28 минут назад
В Москве появились «засады» на водителей
Фото: РИА Новости
В Москве оборудованы 27 новых «пунктов пополнения городской казны» — камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом пишет канал «ТриБолта» в «Яндекс. Дзене»
Не так давно об их установке отчитался Центр организации дорожного движения. Каждая из камер способна фиксировать превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и выезд за стоп-линию.
Карта с каждой из них также была обнародована ЦОДД. Этот факт автор канала называет особо циничным, так как появление комплексов именно в этих местах не то что никак не объясняется, но и опровергается картой, а именно ее наложением на карту аварийности в столице.
Сведений о пробках, возникающих на этих участках, Центр не привел, а некоторые из упомянутых им адресов кажутся вымышленными, например, «Кутузовский просп., д.2, к.2 по Площади победы».
«Эти устройства, как и большинство из установленные ранее, будут влиять не на повышение безопасности движения и снижение уровня загрузки дорог, а только на пополнение казны», — уверен автор публикации.
Как устроено автостраховое мошенничество
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Бортжурнал
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