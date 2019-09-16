Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гидравлика, пружина, пневматика. Какая подвеска лучше? 

Car.ru 4 часа назад
Гидравлика, пружина, пневматика: какая подвеска лучше?
Фото: Car.ru
Подвески современных автомобилей делятся на три большие категории. Конструкция каждой из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.
Пружинная подвеска. Сегодня ее устанавливают на подавляющем большинстве автомобилей, причем разных классов. Технические решения отрабатывались годами и никаких неожиданностей в поведении машины не должно быть.
Есть еще один плюс — большой выбор запчастей к пружинной подвеске. При этом цены на разнообразные комплектующие вполне демократичные.
За счет изменения размера или шага пружин, добавления дополнительных амортизаторов, можно регулировать как жесткость, так и величину дорожного просвета. Пускай коррективы бывают незначительными, но их все же можно ощутить на дороге.
Пневматическая подвеска. Она начала входить в обиход в начале 2000-х годов. Вначале ее ставили на представительских седанах. Постепенно «пневматику» в свое распоряжение получили габаритные внедорожники. На других типах автомобилей рассматриваемая подвеска является скорее исключением, чем правилом.
Конструкция системы выделяется тем, что пружины заменяются специальными баллонами, наполненными воздухом. За счет перемен давления внутри можно регулировать как жесткость, так и высоту клиренса. Поэтому автомобиль свободно адаптируется к разному дорожному покрытию, включая и бездорожье.
Обратной стороной пневматической подвески является то, что она значительно уступает пружинной по своей долговечности. Баллоны изнашиваются значительно быстрее по сравнению с пружинами. И их замена надолго оставит брешь в семейном бюджете. В некоторых случаях затраты даже сопоставимы с вполне сносным подержанным автомобилем с такой же «пневматикой».
Гидравлическая подвеска. Ее в обиход ввели французы. Родоначальником нововведения еще в 50-х годах прошлого столетия стал Citroen. С тех пор подвеску устанавливали на всех моделях бренда вплоть до 2017 года, когда закрылись продажи С5 в Европе.
По конструкции подвеска представляет собой своего рода симбиоз пружин и «пневматики». Демпфирование происходит как за счет воздуха, так и с помощью жидкости. Клиренс и жесткость регулируются по принципам пневматической системы.
На данный момент гидравлическую подвеску сменила пружинная с гидравлическими ограничителями. В качестве примера можно привести Citroen С5 Across, который только недавно приехал в Россию.
Итог. Если на первом месте при приобретении автомобиля стоит надежность подвески, лучше остановить свой выбор на пружинном варианте. Когда хочется комфорта при езде, пневматической подвеске альтернативы практически нет. Но нужно не забыть заранее сделать поправку на ее недолговечность.
Жители воюют за стоянку с водителями-оккупантами
Car.ru: последние новости
Volkswagen начинает продажи удешевленного седана Polo - Jetta VA3 Volkswagen начинает продажи удешевленного седана Polo - Jetta VA3 ТОП причин, почему новая Chevrolet Niva превзошла бы LADA 4×4 ТОП причин, почему новая Chevrolet Niva превзошла бы LADA 4×4 Синтез ретро и инноваций в концепте Simplex от Mercedes Синтез ретро и инноваций в концепте Simplex от Mercedes
Комментарии
Бортжурнал , Citroen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бунт рабочих: Детройт охватили массовые забастовки
Бунт рабочих: Детройт охватили массовые забастовки
Глава Nissan ушел в отставку
Глава Nissan ушел в отставку
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Почему BMW не планирует обновлять электрокар i3
Почему BMW не планирует обновлять электрокар i3
Смертельное ДТП в Чечне: в числе погибших — дети
Смертельное ДТП в Чечне: в числе погибших — дети14
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение