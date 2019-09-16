Гидравлика, пружина, пневматика. Какая подвеска лучше?

Подвески современных автомобилей делятся на три большие категории. Конструкция каждой из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Пружинная подвеска. Сегодня ее устанавливают на подавляющем большинстве автомобилей, причем разных классов. Технические решения отрабатывались годами и никаких неожиданностей в поведении машины не должно быть.

Есть еще один плюс — большой выбор запчастей к пружинной подвеске. При этом цены на разнообразные комплектующие вполне демократичные.

За счет изменения размера или шага пружин, добавления дополнительных амортизаторов, можно регулировать как жесткость, так и величину дорожного просвета. Пускай коррективы бывают незначительными, но их все же можно ощутить на дороге.

Пневматическая подвеска. Она начала входить в обиход в начале 2000-х годов. Вначале ее ставили на представительских седанах. Постепенно «пневматику» в свое распоряжение получили габаритные внедорожники. На других типах автомобилей рассматриваемая подвеска является скорее исключением, чем правилом.

Конструкция системы выделяется тем, что пружины заменяются специальными баллонами, наполненными воздухом. За счет перемен давления внутри можно регулировать как жесткость, так и высоту клиренса. Поэтому автомобиль свободно адаптируется к разному дорожному покрытию, включая и бездорожье.

Обратной стороной пневматической подвески является то, что она значительно уступает пружинной по своей долговечности. Баллоны изнашиваются значительно быстрее по сравнению с пружинами. И их замена надолго оставит брешь в семейном бюджете. В некоторых случаях затраты даже сопоставимы с вполне сносным подержанным автомобилем с такой же «пневматикой».

Гидравлическая подвеска. Ее в обиход ввели французы. Родоначальником нововведения еще в 50-х годах прошлого столетия стал Ее в обиход ввели французы. Родоначальником нововведения еще в 50-х годах прошлого столетия стал Citroen . С тех пор подвеску устанавливали на всех моделях бренда вплоть до 2017 года, когда закрылись продажи С5 в Европе.

По конструкции подвеска представляет собой своего рода симбиоз пружин и «пневматики». Демпфирование происходит как за счет воздуха, так и с помощью жидкости. Клиренс и жесткость регулируются по принципам пневматической системы.

На данный момент гидравлическую подвеску сменила пружинная с гидравлическими ограничителями. В качестве примера можно привести Citroen С5 Across, который только недавно приехал в Россию.

Итог. Если на первом месте при приобретении автомобиля стоит надежность подвески, лучше остановить свой выбор на пружинном варианте. Когда хочется комфорта при езде, пневматической подвеске альтернативы практически нет. Но нужно не забыть заранее сделать поправку на ее недолговечность.