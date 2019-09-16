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Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы 

Век + ещё 1 1 час назад
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Фото: Автовести
Наиболее существенно выросли продажи китайских кроссоверов Haval. Прирост оказался почти пятикратным. За первые восемь месяцев текущего года китайская компания реализовала 5,9 тыс. автомобилей.
Не менее успешно этот год складывает для компании Geely, в августе продаж у концерна выросли на 134%, по сравнению с августом 2018 года. В общей сложности за восемь месяцев автопроизводитель реализовал в России 5,6 тыс. машин (+252%). Залогом успеха продаж Geely также стало наличие успешной модели в сегменте SUV (спортивный и утилитарный автомобиль).
Спрос на кроссоверы из Поднебесной растет на фоне стремительного падения продаж у традиционных лидеров данного сегмента. Так, продажи кроссоверов Renault ушли в минус стремительнее рынка (-2,3%).
Также снижаются продажи у компании Nissan, чей кроссовер Nissan Xtrail впервые за долгое время выпал из рейтинга "25 самых популярных автомобилей России".
Отметим, что популярность китайских автомобилей растет уже не первый год. В августе прошлого года эксперты отмечали, что китайские автомобили в России стали популярнее на 10% в сравнении с августом прошлого года. По данным аналитиков, наиболее популярным авто из Поднебесной является Lifan.
В прошлом году компании отдали предпочтение 1 250 покупателей в России. И это несмотря на то, что за год популярность марки снизилась на 11%. Второе место досталось машинам марки Chery, причем с большим отставанием от лидера.
Как отмечают эксперты, популярность китайских автомобилей обусловлена в первую очередь ценой. Впрочем, в последнее время помимо бюджетной цены они предлагают клиенту и сопоставимое с именитыми конкурентами качество отделки и современный дизайн.
В результате на автомобили из Подбенесной обратили внимание те, кто ранее выбирал европейские и японские бренды.
В настоящее время в бюджетном сегменте SUV представлены либо малогабаритные авто типа Hyundai Creta и Renault Duster, либо представители китайского автопрома. Последние при равном бюджете предлагают более вместительные автомобили. К тому же, ремонтировать такие машины довольно просто, поскольку детали всегда легко достать в любом городе.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Geely , Nissan , Chery , Renault Duster , Lifan , Hyundai Creta , Renault
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