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Toyota прокомментировала скандальный «лосиный тест» RAV4 

Авторамблер 5 часов назад
Почему RAV4 прошел одинаковые тесты с разными показателями
Фото: Авторамблер
Японская марка высказалась по поводу провальных результатов, которые показал RAV4 в ходе теста, проведенного шведским изданием Teknikens Värld.
По словам российской пресс-службы Toyota, поводов для беспокойства нет: паркетник успешно прошел внутренние испытания, включая и "лосиный тест" на скорости 70 км/ч по методике издания. После обнародования вердикта Teknikens Värld бренд повторил испытания и получил те же положительные результаты, что и на ранней стадии разработки.
Сейчас Toyota скооперировалась с журналистами, чтобы выяснить, каким образом аналогичный RAV4 прошел одинаковые тесты с разными показателями. Отмечается, что испытатели Teknikens Värld максимально загрузили паркетник, но при этом неизвестно, как распределялась масса по осям и каким было дорожное покрытие. Кроме того, в неудачном тесте участвовал гибрид, который не будет представлен на российском рынке.
На прошлой неделе издание Teknikens Värld проверило способности кроссовера при выполнении маневра "переставка" на скорости 68 км/ч. Сообщалось, что автомобиль не смог удержаться на траектории: его заносило и он выезжал за пределы тестовой полосы.
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Бортжурнал , Toyota
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