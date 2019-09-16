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Эксперты назвали правила обслуживания автомобиля при перегреве мотора 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Фото: car.ru
Специалисты анонсировали ряд правил, которых нужно придерживаться автолюбителям в случае перегрева силового агрегата.
Такого рода проблема может возникать во время езды при различных обстоятельствах. Вследствие этого нужно придерживаться определённого порядка действий.
Зачастую силовая установка перегревается вследствие поломок системы охлаждения, ещё одной причиной является загрязнение радиатора.
Некоторые автомобили оснащаются двигателями, у которых часто возникают такие проблемы. Контроль растущей температуры можно осуществлять с помощью особого индикатора, который расположен на «приборке».
При перегреве силового агрегата водитель должен быстро снизить скорость езды. Лучше остановить полностью транспортное средство, а также взывать эвакуатор.
Для снижения ущерба от таких неполадок, лучше активировать печку, а также открыть двери салона, чтобы проветрить его.
Такого рода действия помогут владельцам автомобилей «продлить жизнь» силового агрегата.
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