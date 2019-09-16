Названы самые перспективные рынки для «АвтоВАЗа»

Названы самые перспективные рынки экспорта для АвтоВАЗа

УАЗ. В последние годы экспорт отечественных автомобилей неуклонно растет. Очень сильный рост показывает АвтоВАЗ

Но в последнее время в европейских странах стали применяться более жесткие требования к автомобилям по экологическим параметрам. Поэтому в приоритете по экспорту стали страны ЕАЭС

На сегодняшний день АвтоВАЗ хочет инвестировать средства в разработку новых автомобилей. Новые модели будут подстроены под российские эконормы. А вот для того, чтобы соотвествовать европейскому законодательству, необходимы большие инвестиции. Поэтому АвтоВАЗ сосредоточен на экспорт автомобилей в те страны, в которых законодательство близко к российскому. Также там будет расширяться модельный ряд.