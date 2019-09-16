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Названы самые перспективные рынки экспорта для АвтоВАЗа 

Car.ru 4 часа назад
Названы самые перспективные рынки для «АвтоВАЗа»
Фото: car.ru
В последние годы экспорт отечественных автомобилей неуклонно растет. Очень сильный рост показывает АвтоВАЗ и УАЗ.
Но в последнее время в европейских странах стали применяться более жесткие требования к автомобилям по экологическим параметрам. Поэтому в приоритете по экспорту стали страны ЕАЭС.
На сегодняшний день АвтоВАЗ хочет инвестировать средства в разработку новых автомобилей. Новые модели будут подстроены под российские эконормы. А вот для того, чтобы соотвествовать европейскому законодательству, необходимы большие инвестиции. Поэтому АвтоВАЗ сосредоточен на экспорт автомобилей в те страны, в которых законодательство близко к российскому. Также там будет расширяться модельный ряд.
В первую очередь, экспорт автомобилей будет сосредоточен на странах Евразийского экономического союза. И первые результаты продаж там уже имеются. За последние 2 года продажи автомобилей марки Lada выросли в этих странах в несколько раз. Поэтому дальнейшее развитие модельного ряда и моторной гаммы за пределами России будет развиваться именно в этих странах.
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Бортжурнал , Lada , УАЗ , Автоваз , ЕАЭС
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