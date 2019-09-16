Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?

Сможет ли автоинспектор оштрафовать за лишнего пассажира в автомобиле? Что говорят на этот счёт юристы и правила дорожного движения? Подробнее в статье.

По правилам ПДД, каждый завод-изготовитель указывает в технической документации максимальное количество пассажиров, которые могут ехать в салоне автомобиля. Каждому отведено своё место. Провоз пассажиров вне этих мест считается нарушением правил.

Ситуации подобных манёвров могут быть разными, но с юридической точки зрения провоз лишнего пассажира в любом случае будет расцениваться инспектором ГИБДД как административное правонарушение.

В случае выявления нарушителя сотрудником автоинспекции, водителя могут наказать штрафом в размере 500 рублей согласно ст. 12/21 ч. 1. При попытке перевезти человека вне салона, к нарушителю применяется ч. 2 статьи 12/21 и сумма штрафа увеличивается до 1000 рублей.

Помимо штрафа и повышенного риска получения травм, есть шанс испортить автомобиль. В технической документации указана максимальная грузоподъёмность, превышать которую чревато последствиями, такими как ухудшение манёвренности и управляемости, а также ускорение износа осей и других агрегатов машины.

Специалисты СТО говорят, что достаточно превышения допустимой нагрузки на 40 кг, чтобы автомобиль начал работать на износ. Замена комплектующих и проведение внепланового технического обслуживания не дешёвое удовольствие, к тому же повышается риск попадания в аварию и получения различных травм пассажирами.

Делать или нет — личное дело каждого. Но помните, что помимо своей жизни, водитель отвечает и за другие.