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Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле? 

Car.ru 39 минут назад
Как инспектор накажет за лишнего пассажира в автомобиле?
Фото: car.ru
Сможет ли автоинспектор оштрафовать за лишнего пассажира в автомобиле? Что говорят на этот счёт юристы и правила дорожного движения? Подробнее в статье.
По правилам ПДД, каждый завод-изготовитель указывает в технической документации максимальное количество пассажиров, которые могут ехать в салоне автомобиля. Каждому отведено своё место. Провоз пассажиров вне этих мест считается нарушением правил.
Ситуации подобных манёвров могут быть разными, но с юридической точки зрения провоз лишнего пассажира в любом случае будет расцениваться инспектором ГИБДД как административное правонарушение.
В случае выявления нарушителя сотрудником автоинспекции, водителя могут наказать штрафом в размере 500 рублей согласно ст. 12/21 ч. 1. При попытке перевезти человека вне салона, к нарушителю применяется ч. 2 статьи 12/21 и сумма штрафа увеличивается до 1000 рублей.
Помимо штрафа и повышенного риска получения травм, есть шанс испортить автомобиль. В технической документации указана максимальная грузоподъёмность, превышать которую чревато последствиями, такими как ухудшение манёвренности и управляемости, а также ускорение износа осей и других агрегатов машины.
Специалисты СТО говорят, что достаточно превышения допустимой нагрузки на 40 кг, чтобы автомобиль начал работать на износ. Замена комплектующих и проведение внепланового технического обслуживания не дешёвое удовольствие, к тому же повышается риск попадания в аварию и получения различных травм пассажирами.
Делать или нет — личное дело каждого. Но помните, что помимо своей жизни, водитель отвечает и за другие.
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Бортжурнал , ГИБДД
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