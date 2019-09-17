«Куда едете?»: как правильно ответить на вопрос ГИБДД

Как правильно ответить на вопрос сотрудника ГИБДД: «Куда едете?»

Обращали внимание, что при остановке машины полицейский невзначай спрашивает у автомобилиста «Куда едете?». Что нужно отвечать в такой ситуации и может ли что-то стоять за таким вопросом?

Зачем ему вообще знать, куда вы едете? Наверняка, таким ненавязчивым вопросом полицейский старается сразу узнать, кто перед ним: водитель-новичок либо опытный автомобилист, общаться с которым стоит соответственно. Кстати, в зависимости от ответа на вопрос, сотрудник ДПС к тому же может предположить, находится ли перед ним автомобилист, который употребил накануне или находится в состоянии алкогольного опьянения.

Честно говоря, это выходит за рамки полномочий полицейского и вы не обязаны отвечать на заданный вопрос. В административном регламенте, которым руководствуется сотрудник ГИБДД, такие полномочия не предусмотрены.

Казалось бы, можно и не отвечать, однако не нравятся полицейским такие правильные автомобилисты, которые изначально настроены негативно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов . И в общем игнорируя вопрос, автомобилист проявляет неуважение к полицейскому, как к человеку.

Как не стоит отвечать на вопрос полицейского.

"Еду с работы домой".

В этом случае инспектор ДПС может подумать, что водитель никуда не торопится, главные свои дела он на сегодня уже сделал и с ним, так скажем, можно «поговорить». А, возможно, разговор и до штрафа дойдет.

"С праздника!"

Увы, но многие россияне ассоциируют праздник с застольем, где очень много алкогольных напитков, ну и как тут удержаться, чтобы не выпить рюмку-другую, даже если ты за рулем. Наверняка, после подобного ответа вас обязательно попросят подышать в трубочку.

Как лучше отвечать на вопрос сотрудника ГИБДД.

"За медикаментами в аптеку".

Здесь даже суровый полицейский отнесется к вам с пониманием — поскольку понятно, что автомобилист заболел либо в его семье кто-то нуждается в помощи. Вероятнее всего, инспектор не будет задавать вам лишних вопросов и быстро отпустит.

"Помочь приятелю на дороге!"

В этом случае вас поймут даже полицейские — поскольку они и сами, когда снимают форму, становятся обычными водителями и приятели у них, которым иногда приходится помогать, также есть.

"На судебное заседание".

Задерживать автомобилиста, торопящегося в суд, сотрудник ГИБДД, скорее всего не станет. Так как он же также является сотрудником правопорядка и никак не может стать причиной опоздания человека в суд.

Итог. Возможно, у вас в арсенале имеются собственные проверенные ответы на вопрос «Куда путь держите?». Во всяком случае при общении с сотрудником ДПС будьте доброжелательны, не следует выплескивать на него свой негатив и провоцировать. Если полицейский к вам по-доброму, то стоит отвечать ему тем же.