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ТОП-5 лучших паркетников 2019 года 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
ТОП-5 лучших паркетников 2019 года
Фото: Car.ru
Число автомобилей на все случаи жизни непрерывно растет.
И в этом направлении наиболее успешны так называемые «паркетники». Почти каждый производитель автомобилей имеет в своей линейке такую модель. И не случайно в этом сегменте регулярное обновление рейтингов, проведение обзоров и тест-драйвов.
На этот раз в поле зрения попали машины, которые сочетают такие требования, как доступность, хорошее соотношения цены-качества, и характеристики, достаточные для выполнения тяжелой ежедневной работы.
Hyundai ix35. Машина выделяется приемлемым уровнем оснащения и привлекательным дизайном, при этом доступна по сравнению с премиальным сегментом.
Среди сильных позиций Hyundai ix35 называют:
  • просторный салон, включая задний ряд;
  • высокое качество сборки, где не досаждают сверчки и дешевый пластик;
  • доступные опции, способные поднять класс автомобиля на ступеньку выше.
Для машины за доплату предлагают подвеску с амортизаторами переменной жесткости. Это применяется при задаче настроек работы трансмиссионного агрегата, уровня загруженности машины, при учете состояния дорожного покрытия.
Потенциальный покупатель сможет выбрать один из трех моторов под свои потребности:
  • бензин 2,0 л (150 л.с.);
  • дизель 2,0 л (136 или 184 л.с.).
К слабым сторонам паркетника относят не достаточно прочное лакокрасочное покрытие и требовательность моторов к качественному топливу.
Renault Sandero Stepway. Машину условно относят к классу паркетников — в первую очередь за счет уверенного поведения на пересеченной местности. Автомобиль не теряется за счет большого дорожного просвета, короткого переднего и заднего свеса.
Еще одним аргументом «в зачет» является энергоемкая подвеска. Если одеть на Sandero Stepway хорошую внедорожную резину, то хэтчбек сможет справиться с легким бездорожьем.
Среди слабых сторон в авто выделяют:
  • «бюджетные» материалы салона;
  • неудачно расположенный педальный узел;
  • простой внешний дизайн.
Mazda CX-5. Признанная красотка — Mazda CX-5 не случайно обеспечивает четверть продаж японской компании. Машина выделяется динамическими чертами снаружи и отличным оснащением внутри.
В качестве аргументов для использования паркетника в любых условиях выделяются:
  • дорожный просвет в 210 мм;
  • умеренный аппетит: для двигателя 2,0 л (150 л.с.) расход по трассе составляет 6,8 л.
С учетом азиатского происхождения СХ-5 не может порадовать хорошим водительским сиденьем. Крупному шоферу там просто неудобно. Еще не хвалят тонкое и ненадежное лобовое стекло.
Mitsubishi ASX. Машина стала популярной еще в первом поколении. И пусть она не может выбраться даже из легкого снежного плена, ее любят за привлекательный дизайн и доступность.
В автомобиле многие позиции «на крепкую четверку»:
  • багажник — 384 л;
  • жесткие сиденья;
  • простая и функциональная приборная панель.
Особенностью модели ASX является возможность ее трансформации в полноценный внедорожник, если раскошелиться на максимальную комплектацию.
Chery Tiggo. Китайский паркетник сменяет поколение за поколением. К генерации 2019 года удалось собрать привлекательную машину с хорошим уровнем оснащения и удобным салоном. Определенные внешние черты угадываются одновременно от Toyota RAV4 и от Volkswagen Tiguan.
Паркетник 7 генерации отличается неплохим качеством пластика и ткани сидений. Качество сборки вплотную приблизилось к европейскому уровню.
В машине наконец-то появился форсированный мотор. Агрегат с турбиной 1,5 л смогли настроить на отдачу 152 л.с. Модель с передним приводом, в зависимости от комплектации и типа трансмиссии («автомат» или «механика»), продают в диапазоне от 870 до 1 200 тысяч рублей.
Итог. Конкуренция в классе большая. К машинам с обычными двигателями все чаще добавляются гибридные модификации и электромобили. Но спрос рождает предложение.
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Бортжурнал , Hyundai , Chery , Mitsubishi ASX , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Renault Sandero , Volkswagen , Renault , Hyundai ix35 , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Chery Tiggo , Toyota RAV4
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