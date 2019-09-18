ТОП-5 лучших паркетников 2019 года

Число автомобилей на все случаи жизни непрерывно растет.

И в этом направлении наиболее успешны так называемые «паркетники». Почти каждый производитель автомобилей имеет в своей линейке такую модель. И не случайно в этом сегменте регулярное обновление рейтингов, проведение обзоров и тест-драйвов.

На этот раз в поле зрения попали машины, которые сочетают такие требования, как доступность, хорошее соотношения цены-качества, и характеристики, достаточные для выполнения тяжелой ежедневной работы.

Hyundai ix35. Машина выделяется приемлемым уровнем оснащения и привлекательным дизайном, при этом доступна по сравнению с премиальным сегментом. Машина выделяется приемлемым уровнем оснащения и привлекательным дизайном, при этом доступна по сравнению с премиальным сегментом.

просторный салон, включая задний ряд;

высокое качество сборки, где не досаждают сверчки и дешевый пластик;

доступные опции, способные поднять класс автомобиля на ступеньку выше. Среди сильных позиций Hyundai ix35 называют:

Для машины за доплату предлагают подвеску с амортизаторами переменной жесткости. Это применяется при задаче настроек работы трансмиссионного агрегата, уровня загруженности машины, при учете состояния дорожного покрытия.

бензин 2,0 л (150 л.с.);

дизель 2,0 л (136 или 184 л.с.). Потенциальный покупатель сможет выбрать один из трех моторов под свои потребности:

К слабым сторонам паркетника относят не достаточно прочное лакокрасочное покрытие и требовательность моторов к качественному топливу.

Renault Sandero Stepway. Машину условно относят к классу паркетников — в первую очередь за счет уверенного поведения на пересеченной местности. Автомобиль не теряется за счет большого дорожного просвета, короткого переднего и заднего свеса. Машину условно относят к классу паркетников — в первую очередь за счет уверенного поведения на пересеченной местности. Автомобиль не теряется за счет большого дорожного просвета, короткого переднего и заднего свеса.

Еще одним аргументом «в зачет» является энергоемкая подвеска. Если одеть на Sandero Stepway хорошую внедорожную резину, то хэтчбек сможет справиться с легким бездорожьем.

«бюджетные» материалы салона;

неудачно расположенный педальный узел;

простой внешний дизайн. Среди слабых сторон в авто выделяют:

Mazda CX-5. Признанная красотка — Mazda CX-5 не случайно обеспечивает четверть продаж японской компании. Машина выделяется динамическими чертами снаружи и отличным оснащением внутри. Признанная красотка — Mazda CX-5 не случайно обеспечивает четверть продаж японской компании. Машина выделяется динамическими чертами снаружи и отличным оснащением внутри.

дорожный просвет в 210 мм;

умеренный аппетит: для двигателя 2,0 л (150 л.с.) расход по трассе составляет 6,8 л. В качестве аргументов для использования паркетника в любых условиях выделяются:

С учетом азиатского происхождения СХ-5 не может порадовать хорошим водительским сиденьем. Крупному шоферу там просто неудобно. Еще не хвалят тонкое и ненадежное лобовое стекло.

Mitsubishi ASX. Машина стала популярной еще в первом поколении. И пусть она не может выбраться даже из легкого снежного плена, ее любят за привлекательный дизайн и доступность. Машина стала популярной еще в первом поколении. И пусть она не может выбраться даже из легкого снежного плена, ее любят за привлекательный дизайн и доступность.

багажник — 384 л;

жесткие сиденья;

простая и функциональная приборная панель. В автомобиле многие позиции «на крепкую четверку»:

Особенностью модели ASX является возможность ее трансформации в полноценный внедорожник, если раскошелиться на максимальную комплектацию.

Chery Tiggo. Китайский паркетник сменяет поколение за поколением. К генерации 2019 года удалось собрать привлекательную машину с хорошим уровнем оснащения и удобным салоном. Определенные внешние черты угадываются одновременно от Китайский паркетник сменяет поколение за поколением. К генерации 2019 года удалось собрать привлекательную машину с хорошим уровнем оснащения и удобным салоном. Определенные внешние черты угадываются одновременно от Toyota RAV4 и от Volkswagen Tiguan.

Паркетник 7 генерации отличается неплохим качеством пластика и ткани сидений. Качество сборки вплотную приблизилось к европейскому уровню.

В машине наконец-то появился форсированный мотор. Агрегат с турбиной 1,5 л смогли настроить на отдачу 152 л.с. Модель с передним приводом, в зависимости от комплектации и типа трансмиссии («автомат» или «механика»), продают в диапазоне от 870 до 1 200 тысяч рублей.

Итог. Конкуренция в классе большая. К машинам с обычными двигателями все чаще добавляются гибридные модификации и электромобили. Но спрос рождает предложение.