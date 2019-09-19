В России отзывают автомобили Audi, VW и Seat

Почти 300 машин Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon отзывают в России

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 288 транспортных средства марки Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon. Программа мероприятий представлена ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителей на российском рынке», — говорится в сообщении.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2014 г. по 2015 г.

«Причина отзыва автомобилей с двигателем 1,2 литра, а также автомобилей Volkswagen Golf с двигателями 1,2 литра и 1,6 литра, заключается в том, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть. Вследствие этого масло может вытечь и попасть на проезжую часть», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что уполномоченные представители изготовителей ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Также владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, соспоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.