Hyundai показала подушку безопасности нового типа

Hyundai Motor Group разработала новый тип подушки безопасности. Эйрбег раскрывается между водителем и пассажиром переднего ряда, предотвращая возможные травмы головы.

Центральная боковая подушка безопасности монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычная — при обнаружении удара. Для её изготовления используется новая запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу. Эйрбег на 500 граммов легче и значительно компактнее предложений конкурентов, что дает дизайнерам больше свободы при проектировании формы сидений.

Установка таких подушек поможет Hyundai показать хороший результат в новой серии тестов Euro NCAP, частью которых начиная с 2020 года станет оценка безопасности автомобиля при боковом ударе. С их помощью можно добиться 80-процентного снижения вероятности травм головы — по статистике, доля вторичных повреждений, вызванных столкновением водителя и пассажира, составляет 45 процентов (данные Ассоциация европейских автопроизводителей).

Ранее компания ZF продемонстрировала экспериментальную систему внешних подушек безопасности. Эйрбеги надуваться непосредственно перед боковым ударом: управляющий модуль считывает информацию с датчиков, лидаров и камер и принимает решение о срабатывании подушки за 150 миллисекунд.