Тайна века: что придумала Mitsubishi

Тайна века: Mitsubishi анонсировала загадочный внедорожник

Японская компания, похоже, находится на пороге очередного расширения своего модельного ряда. Mitsubishi опубликовала тизер некоей новинки, которая будет представлена уже через месяц в Токио, но о ее сути пока приходится только догадываться.

Строго говоря, непонятно даже, какая именно деталь будущего автомобиля изображена на тизере. Если предположить, что это задняя часть кузова, то можно сделать вывод, что новинку снабдят либо весьма экстравагантными воздуховодами, либо внешними динамиками акустической системы.

Согласно официальному сообщению, речь идет о некоей концептуальной разработке, которая будет иметь вид компактного кроссовера. Судя по всему, его оснастят новейшей силовой установкой, в которой технологии подключаемого гибрида будут сочетаться с электрическим полным приводом: не исключено, что вращать колеса придется электромоторам, а компактный ДВС задействуют на роли генератора электричества.

Упоминаются в описании разработки и "непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любых покрытиях", а также "безопасность в повседневной езде по городу". На высказывание различных версий и гипотез у поклонников марки остался месяц: концепт рассекретят в рамках Токийского моторшоу, которое пройдет с 24 октября по 4 ноября.

Последними новинками марки стали обновленная версия внедорожника Pajero Sport и семиместная версия Outlander. Кроме того, сообщалось, что компания в будущем планирует отказаться от производства внедорожника Pajero, заместив его в линейке неким большим 7-местным кроссовером.