BMW готовит «убийцу» Bentley Bentayga 

Интернет-ресурс Bimmer Post обнародовал изображение цифровой панели приборов с шильдиками X7 M60i. Судя по всему, компания готовит 12-цилиндровую версию полноразмерного кроссовера.
В BMW не видят будущего для своих 12-цилиндровых моторов, но модификации с огромным мощнейшим агрегатом пока еще в строю и будут присутствовать в фирменной палитре ориентировочно до 2023 года. Главный носитель двигателя объемом 6,6 л с двумя турбонагнетателями является седан M760Li xDrive. После рестайлинга в начале года его мощность снизилась с 610 до 585 л.с., крутящий момент увеличился с 800 до 850 Нм, а спринт до сотни укладывается в 3,8 с, что на 0,1 с больше, чем прежде.
Авторамблер
Судя по всему, следующим обладателем титанического мотора станет X7. Изображение с логотипом мощной версии опубликовал один из пользователей Bimmer Post. По его словам, он подключился к электронному управляющему блоку и логотип загрузился в процессе исследования кодов опций. Выпустит ли BMW топовый "икс" пока загадка. Но, как бы то ни было, свою "горячую" версию готовит ателье Alpina. Модификация с 4,4-литровой "битурбовосьмеркой" выдаст в районе 600 л.с., а в активе варианта с турбодизельным мотором объемом 3,0 л, который тоже ожидается, будет в районе 450 л.с.