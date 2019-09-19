Что ответить на вопрос инспектора ГИБДД об алкоголе

Что ответить на вопрос инспектора ГИБДД: «Употребляли ли вчера алкоголь?»

Довольно часто в МВД проводятся рейды по выявлению пьяных автомобилистов за рулем. Если человек абсолютно уверен в своей трезвости, он может смело сказать инспектору ГИБДД , что не употреблял алкоголь, а вот что делать тем, кто уже трезв, но пил накануне, стоит рассказать подробнее.

Что лучше ответить. Если водитель уверен, что он трезв, но накануне употреблял алкоголь, лучше всего отвечать на вопрос работника дорожной службы отрицательно. Такой ответ не приведет к какой-либо ответственности, а доказать, что автомобилист пьян, инспектор может только после проведения теста. Возможно, сотрудник ГИБДД поверит водителю на слово и отпустит, но бывают и случаи, когда приглашает подышать в трубочку.

Даже если ответ был неправдивым, стоит не отказываться от своих слов, иначе наказание окажется суровым. Юристы советуют даже в суде не признаваться, что употребляли накануне алкогольные напитки, однако это касается только тех случаев, когда водитель чувствует себя абсолютно трезвым, а спирты вывелись из организма.

Скорее всего, при положительном результате теста, автомобилиста будет ждать наказание в виде штрафа и лишения прав на срок от одного до нескольких лет, что прописано в статье 12.8 КоАП РФ, но практика показывает, что если инспекторы настроены на проверку владельца транспортного средства, они не ведут долгих разговоров.

Запах спирта при разговоре

Замедленная или спутанная речь

Замедленные реакции Если водитель трезв. Если водитель абсолютно трезв, стоит вести себя уверенно. Работники ГИБДД за время работы научились на интуитивном уровне определять, насколько человек уверен в себе, так как это проявляется при общении. Есть несколько факторов, помогающих определить, употреблял ли автомобилист спиртное:

По этим маркерам работники дорожной службы оценивают, нужно ли им тратить время на проверку водителя на предмет употребления спиртного.

Согласно новым правилам, медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя может сделать только дипломированный медработник в спецучреждениях, а потому, если человек полностью уверен в своей трезвости, стоит инициировать данную проверку. Обычно сотрудники ГИБДД не хотят тратить время зря и отпускают водителя.

Итог. Если водитель сел за руль, накануне выпив алкоголь, но он уверен в своей трезвости, при встрече с инспектором ДПС лучше всего вести себя уверенно и самому инициировать медосвидетельствование на предмет содержания спирта в крови. Возможно, работник дорожной службы не захочет попросту тратить время и отпустит владельца остановленной машины.

Тем не менее, стоит помнить, что за руль ни в коем случае нельзя садиться в состоянии опьянения, в современном мире такси доступно в любом городе. Лучше потратить несколько сотен рублей, но не рисковать собственной безопасностью и других участников дорожного движения.