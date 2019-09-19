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Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта 

Motor.ru 4 часа назад
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября. В связи с этим партия с возможным дефектом была отозвана из продажи «до разработки методики устранения и проведения ремонта», сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о партии из 935 машин, у которых было выявлено возможное несоответствие по течи топливных трубок. Не исключено, что некоторые дефектные автомобили дилеры уже успели продать, а значит, с большой долей вероятности, «АвтоВАЗу» придется проводить отзывную кампанию. Впрочем, сам автопроизводитель информацию об обнаруженном дефекте и приостановке продаж пока не прокомментировал.
В мае этого года уже проводился отзыв Lada Largus — он затронул 33 тысячи автомобилей. Причиной стало смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, что приводит к повышению усилия на педаль тормоза.
А буквально на днях выяснилось, что «АвтоВАЗ» отзывает модель XRay из-за того, что капот автомобиля оказался неустойчивым к ржавчине. В ремонт направят 94 615 машин, произведенных с декабря 2015 по февраль 2019 года.
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Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Автоваз
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