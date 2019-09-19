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Россияне отказываются от автомобилей 

Рамблер 3 часа назад
Россияне отказываются от использования своих автомобилей из-за дорогого бензина. Об этом они сами заявили в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Исследование было проведено 17 сентября в формате телефонного интервью среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5% с вероятностью 95%, отметили во ВЦИОМе.
33% респондентов сообщили, что в их семье нет автомобиля, 49% — что есть один. Среди тех, у кого машина есть, 45% ее не водят в последнее время. В частности, 3% водят авто один раз в месяц и реже, 6% — несколько раз в месяц, 21% — несколько раз в неделю. Остальные водят ежедневно.
22% тех, кто водит не реже нескольких раз в неделю, признались, что могут использовать автомобиль реже. Наиболее частым ответом на вопрос, по какой причине россияне стараются использовать машины реже, оказалась высокая цена бензина (47% среди всех опрошенных).
Другие популярные ответы на этот вопрос — дороговизна обслуживания авто, его страхования и высокие налоги (16%), экономия и финансовые трудности (15%), пробки и нежелание в них стоять (14%) и забота об экологии (8%).
Комментарии97
Бортжурнал , Видео , ВЦИОМ
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