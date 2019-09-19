Россияне отказываются от машин из-за дорогого топлива

ВЦИОМ провел опрос среди 1,6 тысячи российских водителей, чтобы выяснить наиболее распространенные причины отказа от частого использования личного автомобиля. Почти половина участников исследования заявила, что это высокая стоимость бензина.

О дороговизне топлива рассказали 47 процентов респондентов. Еще 16 процентов вспомнили о страховых расходах и транспортном налоге, а 15 процентов признались, что испытывают финансовые трудности и отказ от езды на машине — это попытка сэкономить. Еще для 14 процентов опрошенных важной причиной стали пробки, восемь процентов реже водят автомобиль из-за заботы об окружающей среде, а еще семь процентов жалуются на состояние дорог.

Днем ранее компания «Газпромнефть» объявила о том, что водители могут заправляться на АЗС сети в рассрочку. Пока эта акция распространяется только на такси сервиса Gett, однако до конца года покупать топливо в долг смогут все водители.

По данным Росстата, по состоянию на 9 сентября средняя стоимость литра бензина в стране составляла 44,6 рубля. АИ-92 стоил 42,23 рубля, АИ-95 — 45,66 рубля, АИ-98 — 51,47, а литр дизельного топлива обходился автомобилистам в 46,15 рубля. Если говорить о Москве, то на столичных заправках АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр.