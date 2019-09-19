Миллиардер выпустит свой Land Rover Defender

Легендарный внедорожник Land Rover Defender получил новое обновление, которое было торжественно представлено руководителями бренда.

Но, несмотря на незначительные изменения, серьезных новшеств автомобилисты не увидели. Именно поэтому, ярый поклонник бренда, миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем компании Ineos, решил разработать собственный внедорожник, который получит все необходимые опции.

Будущий внедорожник миллиардера, стиль которого позаимствован у британских производителей, получит имя Grenadier.

Пока озвучивать технические характеристики будущий владелец не готов. При этом Джим заявляет, что если его автомобиль получится успешным и функциональным, то он готов инвестировать нужную сумму денежных средств в начало серийного производства.

По предварительным данным, выпуск внедорожника будет осуществлен на заводе Бридженде, расположенном в Южном Уэльсе. В 2020 году на предприятии должно произойти полное обновление производственных мощностей, которое позволит в 2021 году организовать серийный выпуск внедорожника.