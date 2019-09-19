Все ли семейные модели авто подходят для больших семей

Аналитики провели необычное исследование, проанализировав 18 семейных моделей авто, выяснив все ли машины подходят для больших семей.

В остальных моделях авто можно установить либо миниатюрное третье кресло, либо вообще установить кресло невозможно. Таким образом, получается, что не все семейные модели машин подходят для многодетных семей.

При этом нужно сказать, что семьи, состоящие из четырех человек действительно могут эксплуатировать данные машины с комфортом, так как они оснащены необходимыми функциями безопасности и помощи водителю.

Стоимость семейных моделей авто отличается в зависимости от производителя, технических данных, а также возможных модификаций.