Где начинается зона действия дорожного знака?

На дороге бывают ситуации, когда автомобилист не видит дорожного знака, так как его закрывает листва или припаркованный грузовик. Тормозить водитель начинает слишком поздно, а за знаком установлена тренога или стоит пост ДПС . Где начинается зона действия дорожного знака, стоит рассказать подробнее.

Где начинается зона действия дорожного знака. То, что зона действия дорожного знака начинается еще до приближения к нему автомобилиста, эксперты называют мифом. Так считали в СССР, но там никто не измерял расстояние, с которого водитель начинал тормозить, когда видел знак ограничения на дороге.

До следующего знака, снимающего ограничение

До конца населенного пункта

До ближайшего пересечения дорог Как гласит законодательство, действие знака начинается сразу за ним и будет длиться:

Таким образом, действие запрета начинается сразу за табличкой, где любят ставить треноги владельцы частных компаний. То же относится и к табличкам с обозначением населенных пунктов.

Советы автомобилисту. Водителей штрафуют в подобных ситуациях не без оснований. Тормозить автомобилист должен еще до приближения к табличке дорожного знака, а не тогда, когда уже проехал ее. По сути, после пересечения условной черты, владелец транспортного средства должен ехать уже со сниженной скоростью.

Этим и пользуются обычно, устанавливая дорожные камеры сразу же после установленной таблички. Водителя накажут и окажутся правы по закону.

Часто автолюбители путают перекрестки с прилегающими к главной второстепенными дорогами, такими, как съезд во дворы, лес или поле. Дорожные знаки могут быть временными, однако на них распростаняется то же действие, тормозить стоит загодя.

Лучше всего всегда следить, чтобы на перекрестке находился знак с косыми линиями, отменяющий ограничения. При наличии на табличке знака цифр 100 или 200 водитель может быть уверен, что у него в запасе будет указанное количество метров, чтобы снизить скорость.

Итог. На дороге бывают ситуации, когда водители не успевают увидеть дорожные знаки, так как их закрывают стоящий рядом грузовик или ветки деревьев. Тем не менее, тормозить нужно всегда заранее, а сразу после таблички ехать уже со сниженной скоростью.

Данным правилом часто пользуются владельцы компаний по установке треног для фиксации превышения скорости, а затем по праву штрафуют автомобилистов за то, что они начали снижать скорость слишком поздно.