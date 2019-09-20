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Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания 

Motor.ru 1 час назад
Daimler остановил разработку новых двигателей внутреннего сгорания
Фото: © Mercedes-Benz
Ресурсы концерна брошены на создание электрических силовых агрегатов
Руководитель отдела разработок Daimler Маркус Шафер заявил, что концерн прекратил разработку новых моторов на традиционном топливе. Семейство рядных шестицилиндровых модульных двигателей M256 может оказаться последней линейкой ДВС. Производитель сосредоточится на электрификации модельного ряда.
Маркус Шафер подчеркнул, что окончательное решение по отказу от ДВС ещё не принято, но в данный момент основное внимание Daimler уделяется электродвигателям, аккумуляторам и гибридам. Общий бюджет концерна на исследования и разработки в области силовых установок остаётся на высоком уровне, отметил инженер.
Недавно Daimler завершил обновление гаммы двигателей внутренного сгорания, выпустив новейшее поколение рядных «шестёрок» M256. Силовые агрегаты появятся под капотом обновлённых E-Классов, новом S-Классе, а также средне— и полноразмерных вседорожников Mercedes-Benz. Жизненный цикл моторов довольно длинный: например, V-образные двигатели семейства M276 в модернизированном виде выпускаются с 2010 года.
Daimler — не единственный концерн, объявивший об окончании работ над новыми линейками ДВС. В конце прошлого года аналогичное заявление прозвучало от Volkswagen Group. По оценкам Volkswagen, последний автомобиль с ДВС должен сойти с конвейера в 2040 году, а уже в 2022 году гибриды будут составлять большую часть гаммы моделей немецкого производителя.
Текущее семейство бензиновых двигателей станет последним и для Volvo. Даже после перехода на платформу SPA нового поколения в 2021 году марка будет использовать старые, хотя и модифицированные агрегаты.
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Комментарии
Бортжурнал , Volvo , Volkswagen , Daimler , Mercedes-Benz , Маркус Шафер
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