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А теперь — «девятый»! Еще один кроссовер Mazda попал под отзыв 

Автовести 2 часа назад
А теперь — «девятый»! Отзывают еще один кроссовер Mazda
Фото: © Mazda
Компания "Мазда Мотор Рус", официально представляющая марку Mazda на российском рынке, объявила об отзыве на территории России своего флагманского кроссовера CX-9 из-за возможных дефектов электропроводке, которые могут повлечь проблемы в работе сразу нескольких систем автомобиля.
Как информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), добровольному отзыву подлежат 206 автомобиля Mazda CX-9, реализованные c ноября 2017 года по апрель 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва автомобилей является возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира в указателях поворота, в системе пуска двигателя, а также в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов.
На предоставленных для диагностики и устранения неисправностей автомобилях будет выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта. Все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить машину в удобный им дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с прилагаемым перечнем, связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.
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Бортжурнал , Mazda CX-9 , Mazda
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