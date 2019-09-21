Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобили-двойники: чем грозит и как действовать? 

Рамблер 1 час назад
Автомобили-двойники: чем грозит и как действовать?
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Водители регулярно жалуются на многочисленные штрафы, которые приходят из-за нарушений ПДД автомобилями-двойниками. Как необходимо действовать, чтобы оспорить штрафы, разбирался Autonews.
По словам автомобилистов, им выписывались штрафы, несмотря на то, что на фотографиях были совершенно другие машины.
С такой проблемой столкнулась владелица красного Hyundai ix35 из Москвы. На фото в полученном постановлении на штраф была белая Mazda CX-5, которая ехала по трассе Саранск — Ульяновск. При этом номера на машине были такие же, как на автомобиле москвички. Аналогичная ситуация сложилась и у автомобилиста Романа Морозова, который рассказал изданию, что полиция уже полтора года не может поймать водителя внедорожника Mercedes, который ездит с такими же номерами, как на его седане Volkswagen Polo.
Штрафы за превышение скорости приходят регулярно, а некоторые — за повторные нарушения в размере 2 тыс. рублей. При этом, на всех фотографиях — Mercedes, а не Volkswagen, заявил Морозов.
«В общей сложности пришлось составить около шести жалоб. В электронном виде обжаловать такие постановления нельзя — пришлось потратить огромное количество времени, чтобы доехать до ГИБДД Московской области в Одинцово. Уже становится страшно: человек ездит с огромной скоростью, может устроить ДТП, скрыться с места происшествия, а доказывать, что это была не моя машина, придется мне», — отметил он.
Москвич Юрий Синицын рассказал Autonews.ru, что продал свой внедорожник Mitsubishi Pajero, обменяв его через дилера на новый Hyundai ix35 с сохранением госномера. При этом ему стали приходить штрафы за Mitsubishi Pajero с прежними номерами.
«Я показал [в ГИБДД] все документы о продаже автомобиля, объяснил, что я езжу уже давно на другом. Они признали, что это ошибка», — заявил он, отметив, что в итоге наказали женщину, которая купила машину у дилера.
Владельцу автомобиля, который обнаружил, что номера установлены на другом автомобиле, в МВД России советуют обратиться с заявлением в отделение полиции. Если штраф за двойника все-таки пришел, необходимо обжаловать такое постановление. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня поступления, отмечает издание.
Проверки таксистов
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Volkswagen Polo , Mazda , Mazda CX-5 , Mitsubishi Pajero , Volkswagen , Hyundai ix35 , Mitsubishi , Роман Морозов , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре
Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Автобус с россиянами перевернулся в Турции7
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик22
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму50
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение