Автомобили-двойники: чем грозит и как действовать?

Водители регулярно жалуются на многочисленные штрафы, которые приходят из-за нарушений ПДД автомобилями-двойниками. Как необходимо действовать, чтобы оспорить штрафы, разбирался Autonews.

По словам автомобилистов, им выписывались штрафы, несмотря на то, что на фотографиях были совершенно другие машины.

С такой проблемой столкнулась владелица красного Hyundai ix35 из Москвы. На фото в полученном постановлении на штраф была белая Mazda CX-5, которая ехала по трассе Саранск — Ульяновск. При этом номера на машине были такие же, как на автомобиле москвички. Аналогичная ситуация сложилась и у автомобилиста Романа Морозова , который рассказал изданию, что полиция уже полтора года не может поймать водителя внедорожника Mercedes, который ездит с такими же номерами, как на его седане Volkswagen Polo

Штрафы за превышение скорости приходят регулярно, а некоторые — за повторные нарушения в размере 2 тыс. рублей. При этом, на всех фотографиях — Mercedes, а не Volkswagen, заявил Морозов.

«В общей сложности пришлось составить около шести жалоб. В электронном виде обжаловать такие постановления нельзя — пришлось потратить огромное количество времени, чтобы доехать до ГИБДД Московской области в Одинцово. Уже становится страшно: человек ездит с огромной скоростью, может устроить ДТП, скрыться с места происшествия, а доказывать, что это была не моя машина, придется мне», — отметил он.

Москвич Юрий Синицын рассказал Autonews.ru, что продал свой внедорожник Mitsubishi Pajero , обменяв его через дилера на новый Hyundai ix35 с сохранением госномера. При этом ему стали приходить штрафы за Mitsubishi Pajero с прежними номерами.

«Я показал [в ГИБДД] все документы о продаже автомобиля, объяснил, что я езжу уже давно на другом. Они признали, что это ошибка», — заявил он, отметив, что в итоге наказали женщину, которая купила машину у дилера.