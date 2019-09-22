Автоэксперты объяснили, почему нельзя быть слишком вежливым на дороге

Эксперты издания «Автовзгляд» собрали список примеров, когда излишняя вежливость на проезжей части оканчивается плачевно для участников дорожного движения.

Одним из самых распространённых случаев необязательной учтивости, которая приводит к неожиданным последствиям, является пропуск автомобиля, выезжающего с прилегающей территории на дорогу. Нередко можно видеть как водители уступают дорогу машине, выезжающей налево на встречную для них полосу. Стараясь побыстрее завершить манёвр, автомобилисты нередко не замечают мчащийся справа транспорт. Как итог — ДТП, которого можно было бы избежать, если бы не лишняя вежливость участников дорожного движения.

Аналогичную медвежью услугу оказывают водители, двигавшиеся в крайнем левом ряду и пропускающие на разворот встречные машины. В этом случае существует риск того, что благодарный автомобилист, разворачиваясь, получит удар в правый бок от встречного транспорта из правого ряда.

От излишней вежливости водителей, по данным автора статьи, могут также страдать и пешеходы, особенно в ситуациях, когда им «разрешают» перебежать дорогу в неположенном для этого месте. В этом случае человек рискует попасть под колёса авто, двигающегося по соседней полосе.

Наконец, плачевно заканчиваются манёвры на трассах, когда тихоходный транспорт, прижимаясь к обочине, даёт возможность сзади идущим машинам себя обогнать. Такие обгоны, по словам экспертов, чреваты лобовыми столкновениями с встречными автомобилями.