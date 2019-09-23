Представлена новая версия российского родстера «Крым»

Проект родстера «Крым» получил дальнейшее развитие, но о запуске мелкосерийного производства говорить по-прежнему рано.

Прототип среднемоторного родстера «Крым», разработанного в МГТУ им. Баумана , впервые показали в 2016 году. Автомобиль построили с использованием узлов и агрегатов « Лады Калины», но кузов был полностью оригинальным с пространственной рамой и внешними панелями из композитных материалов.

Wroom.ru /// Прототип 2016 года

За сиденьями разместился стандартный двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1,6 литра и мощностью 106 л. с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — на задние колёса.

Спустя три года бауманцы представили вторую версию «Крыма», созданную с учётом выявленных недостатков первого прототипа. Самое главное в этой машине — новый кузов с обновлённым дизайном и коробчатой конструкцией из листового металла (вместо пространственной рамы). Как утверждают создатели, у машины заметно улучшена пассивная безопасность.

Силовой агрегат остался прежним, но «Крым» получил доработанные подвески и новое сцепление.

Между тем уже идёт работа над третьим, уже предсерийным, экземпляром родстера. Правда, какой-то конкретной информации о возможном запуске производства «Крыма» по-прежнему нет. Озвученные ранее планы руководителя проекта кажутся не слишком реалистичными.