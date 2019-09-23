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Представлена новая версия российского родстера «Крым» 

Wroom.ru + ещё 1 3 часа назад
Представлена новая версия российского родстера «Крым»
Фото: Wroom.ru
Проект родстера «Крым» получил дальнейшее развитие, но о запуске мелкосерийного производства говорить по-прежнему рано.
Прототип среднемоторного родстера «Крым», разработанного в МГТУ им. Баумана, впервые показали в 2016 году. Автомобиль построили с использованием узлов и агрегатов «Лады Калины», но кузов был полностью оригинальным с пространственной рамой и внешними панелями из композитных материалов.
Wroom.ru /// Прототип 2016 года
За сиденьями разместился стандартный двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1,6 литра и мощностью 106 л. с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — на задние колёса.
Спустя три года бауманцы представили вторую версию «Крыма», созданную с учётом выявленных недостатков первого прототипа. Самое главное в этой машине — новый кузов с обновлённым дизайном и коробчатой конструкцией из листового металла (вместо пространственной рамы). Как утверждают создатели, у машины заметно улучшена пассивная безопасность.
Силовой агрегат остался прежним, но «Крым» получил доработанные подвески и новое сцепление.
Между тем уже идёт работа над третьим, уже предсерийным, экземпляром родстера. Правда, какой-то конкретной информации о возможном запуске производства «Крыма» по-прежнему нет. Озвученные ранее планы руководителя проекта кажутся не слишком реалистичными.
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Комментарии
Бортжурнал , Lada , Lada Kalina , МГТУ им. Баумана
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