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Рыбное «покрытие»: трассу на Сахалине засыпало лососем 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Рыбное «покрытие»: трассу на Сахалине засыпало лососем
Фото: ЧП Сахалин
Не менее полтонны лосося оказалось на проезжей части. Свидетели аварии тут же бросились собирать драгоценный улов.
На юге Сахалина фура, перевозившая лосося, растеряла по трассе весь свой груз. Инцидент произошел на трассе между селами Долинское и Стародубское.
Не менее полтонны лосося оказалось на дороге. По предварительной информации, во время движения кузов фуры раскрылся, в результате чего улов рассыпался по проезжей части.
В социальной сети «Вконтакте» был опубликован ролик с места ЧП: на нем видно, как проезжавшие мимо автолюбители не растерялись и стали набивать лососем мешки и пакеты.
Очевидцы отмечают, что спустя некоторое время на место происшествия приехал погрузчик, который собрал весь растерянный улов и освободил дорогу для транспорта.
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Бортжурнал
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