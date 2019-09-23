Почему не едет Skoda

В России отзывают более 1200 автомобилей Skoda

Официальный представитель чешской компании Skoda на российском ООО « Фольксваген Груп Рус» отзывает 1242 автомобиля марки Skoda Octavia Skoda Yeti из-за возможного ослабления винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения на некоторых машинах. Об этом сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, проданные c 2014 года по 2015 год.

«Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л. и 1,6 л. являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть», — говорится в сообщении.

В дилерском центре автовладельцам бесплатно заменят регулятор фаз газораспределения. В июле эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали лидеров продаж автомобилей в Москве в августе. На четвертом месте этого списка оказалась Skoda Octavia (670 шт. ; +23%).