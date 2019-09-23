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Названы три признака автоподставщиков 

Car.ru 3 часа назад
Названы три признака автоподставщиков
Фото: Car.ru
На территории РФ процветает «чёрный» бизнес автомобильных аферистов, которые различными способами стараются "подставить" автовладельцев. Некоторые считают, что такой способ мошенничества как "подстава" устарел и остался в прошлом.
Но факты таковы, что на данный момент их на территории России тысячи и все они ищут возможность обмануть водителя.
Так как данный способ обмана не новый, опытные водители сумели составить отличительные особенности таких мошенников. Конечно, это не гарантирует на 100% выявление такого человека, но на них можно обратить внимание и стараться держаться в стороне.
Отличительные признаки:
Машина бизнес или премиум-класса
Для создания впечатления успешного и серьёзного человека, мошенники могут покупать дорогие автомобили. Как это обычно бывает, семи— или десятилетней давности, а также на них могут присутствовать вмятины и царапины. Стекла сильно затонированы.
Номера
Они у аферистов либо затёрты, либо загрязнены, чтобы их нельзя было прочитать или зафиксировать камерами. Также возможно использование иностранных номеров.
Манера вождения
Афериста можно заметить и по его действиям: он может долго ехать за жертвой, соблюдать скоростной режим и находиться в недоступной для обозрения зоне. Стоит отметить, что наибольшую опасность представляют собой несколько подобных автомобилей.
Если "повезло" встретить такого мошенника, лучше попытаться пропустить его машину или найти пост ДПС и постоять рядом с ними, обычно это помогает.
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Бортжурнал , ГИБДД
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