Названы три признака автоподставщиков

На территории РФ процветает «чёрный» бизнес автомобильных аферистов, которые различными способами стараются "подставить" автовладельцев. Некоторые считают, что такой способ мошенничества как "подстава" устарел и остался в прошлом.

Но факты таковы, что на данный момент их на территории России тысячи и все они ищут возможность обмануть водителя.

Так как данный способ обмана не новый, опытные водители сумели составить отличительные особенности таких мошенников. Конечно, это не гарантирует на 100% выявление такого человека, но на них можно обратить внимание и стараться держаться в стороне.

Отличительные признаки:

Машина бизнес или премиум-класса

Для создания впечатления успешного и серьёзного человека, мошенники могут покупать дорогие автомобили. Как это обычно бывает, семи— или десятилетней давности, а также на них могут присутствовать вмятины и царапины. Стекла сильно затонированы.

Номера

Они у аферистов либо затёрты, либо загрязнены, чтобы их нельзя было прочитать или зафиксировать камерами. Также возможно использование иностранных номеров.

Манера вождения

Афериста можно заметить и по его действиям: он может долго ехать за жертвой, соблюдать скоростной режим и находиться в недоступной для обозрения зоне. Стоит отметить, что наибольшую опасность представляют собой несколько подобных автомобилей.