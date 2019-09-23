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На новую Lada Granta россияне могут накопить в среднем за 10 месяцев 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
На новую Lada Granta россияне накопят за 10 месяцев
Фото: car.ru
По информации агентства «РИА Новости», средняя зарплата в Российской Федерации за первые шесть месяцев нынешнего года составила 46 200 рублей.
Исходя из размера средней заработной платы по России, можно предположить, что для накопления денег на приобретение самой дешевой модели на российском авторынке — Lada Granta — понадобится практически 10 месяцев.
Речь идет о седане Granta, стоимость которого составляет в нашей стране 444 900 рублей. Следует подчеркнуть, что при расчете накоплений учитывалась вся зарплата без трат на иные жизненные нужды.
Но уже с 2020 года в России ожидается увеличение стоимости новых автомобилей. Скорее всего, это будет обусловлено повышением утилизационного сбора со стороны российских властей.
По утверждениям правительства, в Российской Федерации утилизационный сбор по определенным категориям машин может достигнуть 120%. Однако, как подчеркнул руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров, даже при таких обстоятельствах рост цен на машины не превысит 1,5 — 2%.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada , Денис Мантуров , Минпромторг
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