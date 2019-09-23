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Представлено второе поколение родстера «Крым» 

Motor.ru 2 часа назад
Представлено второе поколение родстера «Крым»
Фото: Motor.ru
Студенты московского института имени Баумана представили второе поколение родстера «Крым». Он получил ряд серьезных доработок, включая перенастройку подвески.
Новый родстер получил новую несущую конструкцию из листового металла, выполненную с применением лазерной резки — она стала гораздо легче, но при этом не уступает в жесткости. У автомобиля улучшилась пассивная безопасность и увеличилось багажное отделение.
Кроме того, были исправлены конструктивные недостатки, которые выявили в результате тестирования первого поколения. В первую очередь они касаются работы элементов приводов сцепления и «некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов». У нового прототипа появилось гидравлическое сцепление и модернизированная подвеска.
«Мы надеемся, что в скором времени появится шанс организовать полноценную презентацию второго "Крыма" и дать возможность вам ближе ознакомиться с машиной», — написали создатели родстера.
Отечественный спорткар построили на базе модели Lada Kalina с использованием ее силовой установки. Родстер оснащается 1,6-литровым мотором, который форсировали до 140 лошадиных сил, и пятиступенчатой механической коробкой передач.
По плану, в серии появится три модификации: самая доступная базовая, более дорогая для среднего сегмента и топовая версия. Наладить производство модели хотят на территории Крыма, а предполагаемая стартовая цена составит около 650 тысяч рублей.
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Бортжурнал , Lada , Lada Kalina
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