Представлено второе поколение родстера «Крым»

Студенты московского института имени Баумана представили второе поколение родстера «Крым». Он получил ряд серьезных доработок, включая перенастройку подвески.

Новый родстер получил новую несущую конструкцию из листового металла, выполненную с применением лазерной резки — она стала гораздо легче, но при этом не уступает в жесткости. У автомобиля улучшилась пассивная безопасность и увеличилось багажное отделение.

Кроме того, были исправлены конструктивные недостатки, которые выявили в результате тестирования первого поколения. В первую очередь они касаются работы элементов приводов сцепления и «некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов». У нового прототипа появилось гидравлическое сцепление и модернизированная подвеска.

«Мы надеемся, что в скором времени появится шанс организовать полноценную презентацию второго "Крыма" и дать возможность вам ближе ознакомиться с машиной», — написали создатели родстера.

Отечественный спорткар построили на базе модели Lada Kalina с использованием ее силовой установки. Родстер оснащается 1,6-литровым мотором, который форсировали до 140 лошадиных сил, и пятиступенчатой механической коробкой передач.

По плану, в серии появится три модификации: самая доступная базовая, более дорогая для среднего сегмента и топовая версия. Наладить производство модели хотят на территории Крыма, а предполагаемая стартовая цена составит около 650 тысяч рублей.