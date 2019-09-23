Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость 

Car.ru + ещё 1 43 минуты назад
Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость
Фото: car.ru
Интересный способ борьбы с лихачами придумала жительница городка Финли-Пойнт из США.
Женщину зовут Патти Баумгартнер. Она вместе с соседями проживает в таком районе, где дорога вызывает соблазны превысить скорость. Это таило угрозу для пешеходов и велосипедистов.
Недолго думая, Патти решила действовать кардинально. Она организовала импровизированный пост, на который заступила с феном в руках. Такая нехитрая бытовая техника оказала на водителей должное воздействие.
При виде предмета, похожего на радар, многие машины снижали скорость. Дальше события развивались еще интереснее. Сын Баумгартнер из лучших побуждений выложил в сеть фото матери во время ее дежурства на «боевом посту». В результате снимок не остался без внимания сотрудников полиции.
Служители порядка присвоили Патти звание младшего солдата, а также наградили ее форменной шляпой и значком. В свою очередь бабушка отметила, что будет заниматься своим делом и впредь.
Как орудуют топливные воры, сливая бензин у машин
Car.ru: последние новости
На новую Lada Granta россияне могут накопить в среднем за 10 месяцев На новую Lada Granta россияне могут накопить в среднем за 10 месяцев Skoda отзывает более 1,2 тысяч моделей Octavia и Yeti Skoda отзывает более 1,2 тысяч моделей Octavia и Yeti Названы три признака автоподставщиков Названы три признака автоподставщиков
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус ПАЗ наехал на пешеходов в Белгороде
Автобус ПАЗ наехал на пешеходов в Белгороде
На новую Lada Granta россияне накопят за 10 месяцев
На новую Lada Granta россияне накопят за 10 месяцев3
Представлено второе поколение родстера «Крым»
Представлено второе поколение родстера «Крым»2
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси
Рыбное «покрытие»: трассу на Сахалине засыпало лососем
Рыбное «покрытие»: трассу на Сахалине засыпало лососем1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение