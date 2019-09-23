Бабушка с феном пугает любителей превышать скорость

Интересный способ борьбы с лихачами придумала жительница городка Финли-Пойнт из США.

Женщину зовут Патти Баумгартнер. Она вместе с соседями проживает в таком районе, где дорога вызывает соблазны превысить скорость. Это таило угрозу для пешеходов и велосипедистов.

Недолго думая, Патти решила действовать кардинально. Она организовала импровизированный пост, на который заступила с феном в руках. Такая нехитрая бытовая техника оказала на водителей должное воздействие.

При виде предмета, похожего на радар, многие машины снижали скорость. Дальше события развивались еще интереснее. Сын Баумгартнер из лучших побуждений выложил в сеть фото матери во время ее дежурства на «боевом посту». В результате снимок не остался без внимания сотрудников полиции.

Служители порядка присвоили Патти звание младшего солдата, а также наградили ее форменной шляпой и значком. В свою очередь бабушка отметила, что будет заниматься своим делом и впредь.