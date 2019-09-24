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О причинах развития коррозии на автомобиле 

Car.ru 5 часов назад
Как спасти автомобиль от коррозии
Фото: Car.ru
Коррозия — это один из самых главных автомобильных врагов. Чаще всего образуется на арках, чем совсем не радует автомобилистов. Конечно же, впоследствии транспортное средство продаётся сложнее, ведь никто не хочет брать машину с дефектом. В этой статье мы разберемся, что же является причиной и как не допускать этого.
Водительская халатность является главной причиной того, что на крыльях автомобиля образуется ржавый налёт. Конечно же нужно отметить, что рано или поздно колёсные арки всё равно пострадают, но это случится не так скоро. Большинство водителей даже и не подозревают, что они могут быть как палачом, так и спасителем.
Причины развития коррозии на арках:
1. Первой причиной являются различные сколы, царапины, через них влага поступает вовнутрь авто и вступает в разрушительную реакцию с металлом. Особенно это ощутимо в сырую погоду.
2. Второй причиной является неправильный ремонт транспортного средства. Тут и плохо закрученные метизы, а так же отсутствие оцинковки.
3. Если покраска вашего автомобиля осуществляется некачественным пульверизатором, то скорее всего цвет у вашего авто будет не ровный, отсюда и вытекает третья причина.
Невнимательность — это основной фактор. Ведь если каждый автомобилист будет обращать внимание на мелочи, то автомобиль прослужит длительное время. А вы замечали когда-нибудь на арках мелкие коричневые точки? Да? Тогда вам срочно нужно среагировать. Также не рекомендуется заниматься самолечением, да, здесь всё точно также, как и в кабинете у врача, ведь машина таким образом болеет.
Краска является защитным элементом, но говорить о том, что она является непроницаемой нельзя. Перепады температур, повышенная влажность — всё это негативно влияет на краску и состаривает её.
Так же очень важно оставлять автомобиль в правильном месте. Оно должно быть сухим и проветриваемым, в плохом случае автомобиль начнёт постепенно "разлагаться".
Как предотвратить коррозию? Бороться с ней очень сложно, иногда приходится вырезать места, которые в большей степени подверглись ржавению.
В первую очередь вам нужно очень тщательно следить за покрытием автомобиля. Мойте его каждые две недели, по возможности чаще. Особенно в сезон слякоти и гололёда.
Хорошо промывайте колёсные арки и под автомобилем. Если вы увидели, что краска в некоторых местах слезла, то обязательно устраните неполадки. Если в сколе ржавчина уже начала проявляться, то вам нужно счистить это место наждачной бумагой, обезжирить и покрыть краской.
Поможет и восковой защитный слой. Если вы будете наносить воск правильно, то ваш кузов останется целым и невридимым на протяжении длительного времени. Днище арки покрывайте антикором.
ПОМНИТЕ! Защитные покрытия наносите на очищенную, обезжиренную и высушенную поверхность. Покрытия, которые наносятся не по правилам, обязательно навредят лакокрасочному покрытию.
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Бортжурнал
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